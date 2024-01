Es increíble el nivel de descomposición social, político y económico que se viven en algunas regiones del país, a causa de la violencia que generan las organizaciones criminales.

En los últimos días se ha observado con asombro cómo el crimen organizado puede coordinarse con las autoridades, tal es el caso de lo que se vivió en Tamaulipas, donde el gobernador morenista, Américo Villareal, informó que fueron rescatados sanos y salvos 31 migrantes, quienes anteriormente fueron secuestrados en la carretera Reynosa-Matamoros, el pasado 30 de diciembre del 2023. En su boletín oficial el Gobierno de Tamaulipas dio a conocer que la liberación fue derivada del trabajo coordinado del Gobierno del Estado con las fuerzas federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, informó que a los migrantes los tenían secuestrados en un sitio y relató que debido a que se efectuó un despliegue importante de elementos de seguridad los integrantes del crimen organizado prefirieron dejarlos libres.

En Tabasco, la confrontación política entre el ex gobernador y ex aspirante a la precandidatura presidencial Adán Augusto López Hernández, y el actual candidato de Morena al Gobierno estatal Javier May, incide en los hechos de violencia que se han registro en los últimos días. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, acusó que la violencia que padece dicha entidad tiene que ver con el ambiente electoral que se vive, pues este 2024 se elegirán 17 alcaldías, 21 diputaciones y se renovará la Gubernatura (El Universal, 24-12-23), en su columna Raymundo Riva Palacio señala que “La guerra criminal se agudizó en Tabasco como externalidad de la caída de Adán Augusto López, seducido por López Obrador para dejar la gubernatura, convertirse en secretario de Gobernación y, eventualmente, candidato presidencial, con lo cual se perdió el control político en el Estado y la coordinación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional… el viernes, consecuencia de la ola de violencia le ordenaron destituir al secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, hombre de Adán Augusto, cuyo desgaste, que pasó por la unción como candidato a gobernador de Javier May, su enemigo político desde hace tres décadas, también arrastró al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, su cuñado, a quien la violencia lo sojuzgó”.

La semana pasada, cuando Villahermosa fue tomada por las milicias del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regresaron para delinquir…y trataron de inhibir la pretensión del Cártel de Sinaloa de extender sus dominios desde la frontera con Guatemala.

Todo indica que este proceso electoral pinta como uno de los más violentos que se vayan a registrar, solamente el mes pasado se asesinaron a cuatro precandidatos: Ricardo Taja, quien buscaba la Alcaldía de Acapulco por Morena; el panista Alfredo Giovanni, en Cuautla, Morelos; Sergio Hueso, del MC, en Armería, Colima; y a David Rey González, de Suchiate, Chiapas, quien buscaba la candidatura por el Frente Amplio por México.

El Financiero público, el pasado 3 de enero, una encuesta en donde el nivel de aceptación del presidente AMLO es de 55%, sólo que cuando se evalúa a su Gobierno cambia la percepción a un 25% que aprueba la seguridad en la 4T, y la desaprueba el 62%, y cuando se habla de honestidad del Presidente las cifras caen de un 58% al 50%.