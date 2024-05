En días pasados llegaron a Yucatán cuatro gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), que vinieron a respaldar a su colega y hoy candidato al Senado por la vía plurinominal, Mauricio Vila Dosal. Los cuatro gobernadores que arribaron son de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel; de Chihuahua, Maru Campos Galván; de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo; y, de Querétaro, Mauricio Kuri González. La noche del pasado sábado tuvieron una cena privada en la ex hacienda henequenera Xcanatún, donde platicaron sobre la contienda electoral a nivel nacional y el futuro del PAN. Pero, también, arribaron a darle un respaldo político a Mauricio Vila Dosal, debido a que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, denunció ante el INE al Gobernador con licencia, para que le suspenda su candidatura al Senado de la República.

El líder guinda señaló que los funcionarios de alto nivel como el Gobernador no puede desvincularse de su investidura, aún cuando hayan pedido licencia, lo que les impide participar en cualquier evento de carácter proselitista, y no es para menos el temor que tienen en Morena, ya que el gobernador con licencia, Mauricio Vila Dosal, no sólo es bien evaluado en el Estado, sino que a nivel nacional se le ve como un prospecto que todavía puede dar para su partido a nivel nacional.

La entrada de Mauricio Vila Dosal vino a reforzar, sin duda, las campañas de Acción Nacional, su presencia en el sur de la ciudad de Mérida confirma que no sólo le quiere entregar a otro panista el Gobierno del Estado, sino que también pidió que, para que siga la continuidad de los buenos gobiernos, es necesario que Renán Barrera sea el próximo Gobernador de Yucatán, ya que hay dos proyectos actualmente, por un lado, los que dicen que todo lo hecho está mal, por el otro lado, quienes apuestan a la continuidad y, en este caso, Mauricio Vila fue muy claro al solicitar el voto a favor del Alcalde con licencia de Mérida.

Seguramente a los de Morena a nivel nacional no les cayó nada bien que Mauricio Vila Dosal empezara a hacer proselitismo político en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón, en donde la actual alcaldesa, Lía Limón, demandó a su antecesora, la actual gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por desvío de recursos. Y para nadie es un secreto que la Gobernadora campechana apoya incondicionalmente al candidato de su partido en Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Para el panismo nacional, es prioridad conservar el estado de Yucatán, con el fin de dar continuidad a lo hecho por el gobernador con licencia, Mauricio Vila, en temas como la generación de empleos y el crecimiento económico que incluso tiene el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, no debe olvidarse que al nuevo sistema de transporte público “Va y Ven” y el transporte eléctrico Ie-Tran es visto en Morena como una basura.

Los grupos políticos en Morena, sobre todo los tabasqueños que están muy ligados al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desean que gane en Yucatán el partido guinda, y ellos saben que de llegar a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, no los tiene como una prioridad, por ello es que están buscando espacios en otros estados para reacomodarse, ya que incluso en Tabasco el candidato al Gobierno del Estado, Javier May, no sólo no los quiere cerca, sino que desea verlos fuera del Estado. Andrés Manuel López Obrador se va y no hay ninguna garantía de que sus seguidores continúen en el Gobierno Federal.