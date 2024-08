Se descubrieron 28 nuevas especies de corales, pero a la par se ha presentado la mortandad de los corales conocidos en el Parque Nacional Bajos del Norte (PNBN), según reveló el maestro en Ciencias, Antar Mijail Pérez Botello, catedrático e investigador de la ENES de la UNAM, quien participó en la expedición científica para documentar la importancia de las especies que existen en dicho lugar.

El investigador nos recordó que los sistemas coralinos son constructores, son los que le dan estructura al sistema de arrecifes, pero también existen otros que cumplen diversos roles ecológicos en el ambiente, toda esta diversidad es la que genera sistema dinámico dentro de los PNBJ, este ecosistema coralino es usado por otros animales para vivir, refugiarse, alimentarse y reproducirse.

Como todos los ambientes a nivel mundial, actualmente están sufriendo por las acciones humanas, lo que se refleja en el aumento de la temperatura de la tierra y en la contaminación de los océanos, por lo que existen diferentes retos, encontrándose en el PNBN altas temperaturas, siendo que no es común que se registren temperaturas de 28 y 30 grados en el agua, lo que indica un incremento de la temperatura en la zona, y eso genera estrés en los corales. También se ha descubierto que había mortalidad muy focalizada en ciertas especies de coral, como son los de tipo cerebro. El investigador recordó que los corales cerebro son constructores de otras especies, como los que tienen morfología como montaña, otros en forma de flor, y existen con estructura más incrustante, los que tienen formas de ramas, siendo de tipo cerebro.

En sus investigaciones ha observado un incremento en la mortandad sin que se conozcan las causas, encontrando que las estructuras coralinas y los esqueletos de los corales de tipo cerebro estaban llenos de algas, y señala que les llamó la atención por ser un fenómeno poco típico. No es lo común que se encuentre mortalidad en una especie en particular, lo que se ve es que algunas especies están un poco dañadas. La mortalidad no fue en todo el sistema coralino, sólo fue en los de sistema de cerebro, esto sería preocupante si se extiende a otros sitios como son los corales que están en el Parque Isla Alacranes.

Pérez Botello hizo hincapié en que, al no poderse determinar la causa de la muerte de los corales cerebro, es necesaria una investigación profunda y recordó que en el Caribe existen algunas enfermedades que provocan a los corales pérdida de tejido y bandas negras.

Hace unos años, antes de la pandemia de Covid-19, realizaron expediciones para conocer la diversidad de invertebrados y la recolecta de esponjas marinas, y saber si había crustáceos o moluscos. En esa ocasión los corales se encontraban en buenas condiciones, se les veía muy vivos y los resultados sirvieron para que se declare como un área natural protegida, lo que, sin duda, es un gran logro científico.

En los corales habitan animales que sólo salen en el día, como, por ejemplo, algunos camarones, y también hay equinodermos que buscan el velo nocturno cuando no hay luz para poder salir y no ser presa de depredadores, algunos otros crustáceos prefieren las noches para poder realizar sus actividades y ser menos susceptibles de que los devoren, esas son estrategias que tienen para sobrevivir, algo muy importante de conocer y comprender.

El hecho de conocer esas conductas de los ciclos de los animales ayuda a poder registrar una mayor diversidad de organismos, y tener información válida y suficiente para decir que se tendrán nuevos organismos registrados.