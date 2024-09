La adicción al internet, como las otras adicciones, es una problemática multifactorial que ocasiona en los individuos que la padecen un comportamiento compulsivo por la búsqueda patológica de recompensa o alivio, según nos revela la Médico Cirujano, Andrea Morales, egresada de la Facultad de Medicina de la Uady.

La adicción al internet es difícil de reconocer, estas nuevas adicciones emergentes surgen a partir de la creación del internet, el problema es que no se habla de ello en general, los adolescentes y los “niños pandemia” que nacieron prácticamente con el celular, estas nuevas generaciones en la que todo es automatizado.

Si de por sí, la persona tiene afectados los mecanismos de autocontrol y juicio, a veces a los padres les es difícil establecer un límite o reconocer cuando ya se tiene una adicción, como no se reconoce, entonces no se puede tratar como debe ser, muchas veces los padres optan por regañar a los infantes, suspendérselos o decirles “te voy a quitar el celular, te lo voy a confiscar, vamos a cortar el servicio de internet”, estas expresiones o tratamiento no es el correcto, hay que reconocer que es una adicción y como tal se tiene que tratar.

¿Cómo se trata una adicción? No se trata de quitarla abruptamente, para bien o mal, el internet es una herramienta necesaria para todas nuestras actividades, desde hacer pagos, utilizar nuestra banca móvil, etc. En estas nuevas generaciones los niños pequeños y los adolescentes tardan en establecer límites, un ambiente sano, hay que motivarlos a hacer otras actividades de recreación como salir a correr, leer un libro, etc.

En esta nueva era la lectura no es una actividad que guste a las nuevas generaciones, en cambio las redes sociales no sólo son la recompensa, pues, por ejemplo, está muy de moda los videos en donde aparese gente arreglando sus casas, acomodando y organizando sus cosas, al transmitir una sensación de orden de paz de limpieza motiva a la persona hacer cosas similares en casa, el problema es que no lo hacemos en casa y seguimos viendo los videos por esa sensación que nos hacen sentir, o en el caso de los que les gusta la moda, a pesar de no poder comprar esa ropa siguen viendo por la sensación de que lo pueden adquirir, y eso hace que sea más difícil dejar de ver estos videos en las redes sociales.

Decir adicción al internet es un concepto demasiado amplio, que va desde la adicción a los video juegos a hacer apuestas en línea, a los que les gusta mostrar su cuerpo en línea, los que se pasan todo el día buscando información, los que les gusta observar contenido explícito para adultos, de esto va a depender de los diferentes tipos de adicción, al manejo de los dispositivos móviles, todo es muy amplio y hoy se realizan investigaciones, lo que nos da nuevos resultados. Los que crean contenidos refuerzan los comentarios positivos y los que los observan buscan tener una conexión.

La adicción al internet repercute en los estudios, en el trabajo, la concentración y el sueño, es una de las repercusiones más importantes, ya que se pasa mucho tiempo en línea. Se puede contactar a gente a la una, dos, tres de la mañana navegando, jugando video juegos. Lamentablemente estas tecnologías son de muy fácil acceso, basta con tener un modem y un móvil en casa para conectarte al ciberespacio. La afectación al sueño tiene que ver con las horas en que se utiliza, ya que estamos acostumbramos dormir en la noche.