“Daremos voz y protección a quienes sufren violencia y marginación. Mérida cuidará a sus mujeres y de eso me haré cargo yo”, exclamó la tercera alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, en su toma de posesión en la colonia San José Tecoh.

En su mensaje Cecilia Patrón se refirió a las dos mujeres que son un pilar en su vida, su madre Cecilia Laviada Arrigunaga, viuda de Patrón, y a su hija Sofía Paz Patrón, a quienes dedicó las siguientes palabras: “Gracias mamá. Aunque hoy no puedes estar conmigo, pero desde tu casa me acompañas. Gracias por enseñarme con el ejemplo el significado de amor, compromiso, lucha y honestidad. Gracias, hija, gracias María Sofía. Gracias porque no ha sido fácil. Juntas hemos aprendido que nuestra historia abre el camino a más mujeres, hoy inicia una nueva historia para Mérida”.

Y es que a la alcaldesa Cecilia Patrón la vida le dio dos opciones: derrotarse ante la mentira y el engaño, o levantarse y construir una nueva historia personal a lado de sus dos grandes amores, su mamá y su hija. Esta experiencia la plasmó en su propuesta de Plan de Trabajo a la que llamó “Una sola Mérida”, en la que señala que en la capital 107 mil 653 hogares tienen una jefatura femenina.

Entre los asistentes estaban la primera ex alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, quien no dejó pasar la oportunidad de expresar su alegría de que una mujer como Cecilia Patrón encabeza la admiración municipal, y entre las mujeres que la arroparon estaban la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; la abogada María Fritz y Olga Rosas, y por supuesto que los trabajadores de los servicios públicos municipales.

En cuanto a lo político, reconoció a su antecesor, el ex alcalde Renán Barrera, “en equipo logramos grandes cosas y hoy estoy aquí gracias al trabajo que hicimos juntos”. Asimismo, saludó a Mauricio Vila Dosal, “un Gobernador que marca un antes y un después en la historia de Yucatán, cambiaron muchas cosas en beneficio de la gente”. Por cierto, los más ovacionados fueron la nueva Alcaldesa y los dos últimos ex alcaldes. También llegó quien fue coordinador en la Cámara de Diputados y uno de los precandidatos a presidir el CEN del PAN, Jorge Romero Herrera, y en representación del Gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, el ex panista Alberto del Río Leal.

En el panismo, a diferencia del 2007 cuando pierden el Gobierno del Estado, sus diferentes liderazgos se están conversando para llegar unidos en una nueva dirigencia estatal.

Regresando a las actividades de la alcaldesa Cecilia Patrón, desde el primer minuto del 1 de septiembre se apersonó en las instalaciones de la Policía Municipal, donde visitó con especial interés la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género y el Centro de Monitoreo, y el pasado lunes acudió a las instalaciones de Servicios Públicos Municipales a laborar en equipo con los trabajadores en la limpieza de la ciudad.

Los nuevos regidores de Morena y sus seguidores imprimieron su sello característico, la falta de urbanidad política en la toma de protesta, la ex funcionaria federal de Infonavit, Georgina Piña Acosta, fue con un chaleco que tenía el logotipo de su instituto político, olvidándose de que era un acto protocolario, además a los regidores se les vio acompañados del ex priista Clemente Escalante, quien coordinó los trabajos de Morena en Mérida, y ya cuando la mayoría de los invitados se retiraban empezaron con sus gritos a favor del gobernador electo Joaquín Díaz Mena, y del presidente AMLO. Una conducta fuera del protocolo, parece que nadie les ha comentado que las conductas agresivas sólo terminarán por victimizar a la alcaldesa Cecilia Patrón.