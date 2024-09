Para que la afectación por la ampliación del muelle de Progreso sea mejor, es preciso construir a un costado una ampliación hacia el oeste, lo que tendría menos impacto, según los análisis de los procesos físicos, explicó el Dr. Alec Torres Freyermuth, del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC) de la UNAM.

La función de crear muelles sin flujo de agua o zona de sombra está hecha para que puedan llegar barcos o buques grandes a descargar de manera segura. En el caso del Puerto de Altura de Progreso, que es una obra muy relevante e importante para la economía del Estado, ya tiene una primera etapa que previno ese impacto, con los arcos de la estructura que permiten el flujo de agua, y el resultado es un playón, pues en esa zona no hay erosión.

En Yucatán, cuando viene un norte, se forman olas grandes, pero no son las de ocho metros que se presentan en el Pacífico, las que generan los nortes las consideramos de alta energía porque no son comunes en la zona. Nuestra zona de playa es arenosa y el tamaño de la arena de alguna manera está en sintonía con la energía del oleaje, lo ideal es tener un registro de mediciones de olas, a partir de ahí determinar qué es un oleaje típico o promedio, o un oleaje energético o extremo que surge una vez cada diez años o cada cincuenta.

El Puerto de Altura en Progreso debe de considerar que a mayor energía, mayor capacidad de inundación, eso nos indica la elevación que se necesita tener para que no sea afectado durante una tormenta, por eso es importante la altura de la ola, para ver las playas como una zona de amortiguamiento que debemos dejar libre, para que se ajuste de mejor manera a la protección que tenemos, la playa es una barrera inteligente, aunque bajo ciertas condiciones va a cambiar su forma. El bajo se va a reajustar y la duna nos va a proteger, y durante otras condiciones este sistema se va a recuperar, en época de calma la duna va a volver a crecer gracias a la acción del viento y otros factores, lo que protege la línea de la costa.

El tema de la altura de las olas es importante, nos permite prever hasta dónde llegan sus efectos, un ejemplo es que en una marina se tenga un rompe olas y que éstas crucen, a eso le llamamos rebase. De igual forma, necesitamos saber cuál es la altura de olas de tormenta.

A la hora de diseñar no se quiere que ninguna ola cruce, quizá va a ver el huracán de los mil años y me va a generar olas más grandes, que jamás se hayan visto en esta zona y se requiere una escollera que a lo mejor se va a usar sólo una vez en ese evento. En ingeniería tenemos que hacer este balance de decidir voy a permitir que esto no funcione cinco horas, diez, un mes, un año, y con base en eso se decide construir para que la altura de ola no te afecte, la dirección de donde viene el oleaje en la costa norte de Yucatán por lo general es el noreste. Esto indica cómo se va a mover la arena a lo largo de la costa, tenemos que ver a la costa norte de Yucatán como un río que lleva arena de este a oeste, de Telchac a Progreso, y de Progreso a Sisal. Si bloqueamos ese río es como si pusiéramos una presa, un espigón, si ponemos un puerto se va a generar un bloqueo, lo que provocaría un déficit o pérdida de arena hacia donde vaya el cauce.