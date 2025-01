El inicio del mes de enero marca la pauta de las celebraciones culturales en la ciudad, una etapa que prolonga los festejos previos tanto los de la Feria de Xmatkuil como las festividades decembrinas.

Es una época del año en la que las administraciones municipales y los diversos poderes del Estado arrancan motores, tras meses previos de programación, presupuestación y de afinar prioridades. Esta semana ha sido clave para entender hasta qué punto las manifestaciones de la cultura y la idiosincrasia del yucateco inciden en la política: en Mérida; la conmemoración del 101 aniversario luctuoso del gobernador Felipe Carrillo Puerto volvió a contar con la presencia de las autoridades de los tres poderes de gobierno y se nutrió de representantes de las bases trabajadoras y sindicales, acto que durante varios años no se veía así de concurrido.

Sin embargo, en el evento existieron algunos comentarios que apuntaban a preguntarse qué significa esta conmemoración en momentos en los que la Universidad Autónoma de Yucatán, (UADY) fundada por Carrillo Puerto -el 25 de febrero de 1922 bajo el nombre de la Universidad Nacional del Sureste- en momentos en los que sufre un recorte presupuestal para el ejercicio Fiscal 2025. Durante la discusión del paquete fiscal 2025, se anticipó que la UADY podría enfrentar un recorte de 37 millones de pesos, pese a que la universidad presentó un presupuesto para este año de 3 mil 62 millones de pesos, de los cuales 270 millones provienen de recursos propios de la institución, destinados principalmente a cubrir los gastos operativos.

Una vez recibido el recurso federal, se abrirá un proceso de negociación para formalizar la asignación de los fondos a través de un convenio tripartita.

Ya se verá si el concepto de Justicia Social que tanto se pregona se aterriza en este rubro. Y mientras el ex director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña critica la narrativa de la actual administración municipal, otra ex funcionaria, la también ex directora de Sedeculta, Erica Millet Corona, se enfrascó en una discusión en redes con la ex secretaria de Turismo en la entidad, Michelle Fridman Hirsch y actual secretaria de Turismo en Jalisco.

El motivo de la riña virtual se debió a que Michelle Fridman comparó su transición de Yucatán al occidente del país y aseguró que para ella fue como pasar de conducir un Mini Cooper a una Suburban blindada, posiblemente en alusión a que es un estado con alta criminalidad por la narcoviolencia que asuela a gran parte de México.

Mientras este debate saltaba a las redes, apenas se digería cómo la oradora huésped en la Sesión Solemne de Cabildo, Conchi León, ponía el dedo en la llaga sobre el abandono del Teatro Peón Contreras tras el incendio de hace unos años y la remodelación de la Plaza Grande. En esa ceremonia, delante de la alcaldesa Cecilia Patrón y el gobernador Joaquín Díaz Mena elogió a Mérida y sostuvo que es perfecta desde que dejó de ser blanca y se volvió de colores, es decir, se pintó de arcoíris.

La opinión de la comunidad artística y cultural sobre estos hechos apenas habían salido a la luz cuando en las mismas redes se dio a conocer la noticia de que tras más de 23 años al aire, el programa de “Las Aventuras de Dzereco y Nohoch” fue sacado del aire por la televisora Yucatán lo cual generó un revuelo pues se trató del fin del programa de comedia más longevo en la historia de la televisión yucateca.

Cultura y Política van de la mano, sin embargo hace tiempo que ésta comunidad está buscando una representación más fuerte y que sea tomada en cuenta por los gobernantes; pues es un hecho que su opinión y su trabajo incide en la política de todos los pueblos.

Hasta aquí vaya un saludo de solidaridad con el par de cómicos yucatecos, colaboradores de Novedades.