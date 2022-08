¿Vamos bien, mal, o todo lo contrario?

Es difícil mantener el optimismo cuando estamos viendo que los medios de comunicación, sobre todo los impresos, llenan sus portadas con malas o pésimas noticias. Y no es que no quieran destacar las notas positivas, sino que simplemente no las hay. Según estamos viendo, al menos en nuestro Estado el panorama económico-político-social no va a cambiar mucho: en lo que va del actual sexenio federal la mayoría de nuestros problemas no solamente no han sido resueltos, sino que algunos se han agravado.

Leemos, por ejemplo, en una portada, algo que no es más que una sumatoria, un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en nuestro país en cuanto a homicidio dolosos, es decir, muertes producto nada más que de la decisión de gente de la más baja ralea.

En la misma plana está el aviso de que Estados Unidos, o más bien la Fed, su banco central, volvió a subir las tasas básicas de interés, en nuevo intento de frenar la inflación tan galopante en ese país y la cual siempre tiene o ha tenido repercusiones inmediatas en el nuestro. Usted que tiene madera de economista quizá podría explicarnos cómo podría el Gobierno federal darnos una mejor nación en medio de anuncios como el que hizo el conglomerado Meta (que incluye a Facebook), que anunció una baja de 29% de sus utilidades.

Las cosas parecen ponerse más tenebrosas cuando leemos que el presidente Andrés López ratificó su intención de presentar una propuesta de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana para instalar la “Pobreza franciscana” entre sus funcionarios, que no andan muriéndose de risa, y menos cuando escuchan que el proceso de elección interna de consejeros de Morena en Yucatán ya está causando divisiones en el partido, que ocupa actualmente la silla presidencial gracias al arrastre que le queda a AMLO. (Ya se sabe que la división es a los partidos lo que la kryptonita para Supermán).

Como decía El Pirulí en su tema “Yo lo comprendo”, lo que empieza termina, así que haremos el postrer comentario de hoy, en el que citaremos la muy sentida demanda de los pasantes de Medicina que realizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad… Eso es porque los pasantes no solamente tienen que trabajar como muchos miles de sus colegas ya titulados, o sea, en instalaciones precarias y con falta de muchos medicamentos e instrumentos propios de su profesión, sino que también tienen que cuidarse de los asesinos que abundan en varios estados, y que cuando les da la gana ejecutan al doctor que quieran, como hicieron con Erick Andrade, asesinado en Durango el 15 de julio reciente, cuando le faltaban dos semanas para concluir su servicio social.

Nomás para no dejar, dígame usted: ¿siente que el país está mejorando y que nuestras familias disfrutan de cada vez mayor calidad de vida?