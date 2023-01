AMLO-Vila, una provechosa cercanía

Lo que al principio aparentaba ser un tema equis para pasar el rato, o que sólo era parte del protocolo de atención a un visitante distinguido, se está convirtiendo al parecer en un acercamiento inusitado, potencialmente provechoso, tanto para el que llega como para el que recibe a quien viene en gira de trabajo, y en fin, salta de la categoría de “nada que ver”, como dirían los chavos, a la de “Achis, achis, achis, que se traerán éstos”, como quizá comentaría uno de esos analistas que se pasan la vida buscando cualquier oportunidad de acomodarse en una nómina federal o estatal.

Digámoslo con más claridad: cada día vemos que la buena relación que ha logrado el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es tomada más en serio por los propios correligionarios de Mau (como le dicen los que se presentan como sus cuatachos, nosotros no; bueno, como no es Dios quizá podríamos decirle “Don Mau”, o “Lic. Mau”), a quienes no les preocuparía ese logro del jefe de Ejecutivo local si va a permitir que se consigan recursos adicionales para invertir en el progreso de nuestro Estado.

Los “libros secretos del periodismo”, o los chismes y versiones “de fuentes fidedignas”, puede que concedan fundamentos a los temores de esos correligionarios blanquiazules del Gobernador, del que una semana sí y la siguiente también, hablan bien los analistas y expertos que se dedican a eso precisamente, a inducir en la mente de sus clientes potenciales lo que éstos mismos quieren que suceda, siempre para su beneficio y el de esos “especialistas”, que por oficio, hay que reconocerlo, a veces le atinan.

Haga usted memoria y quizá también recordará que Mauricio Vila era una persona un tanto diferente a la que vemos ahora en viajes de negocios al extranjero, presentaciones en la capital de la República, eventos nacionales de primer nivel en diversas ciudades del país etcétera. Ésa como metamorfosis en la que se ha empeñado el señor Vila se le nota francamente cuando recibe en territorio yucateco al presidente Andrés López, pues en esas ocasiones se establece entre los dos un ambiente de camaradería, de “pídeme que yo te doy”, o “pídeme y lo conseguimos”, o bien de “dígame cómo lo quiere y así lo haremos”. Incluso los buenos observadores reconocerían que no hay engaño, sino franqueza, no oportunismo, sino afán de lograr un buen trabajo para Yucatán y toda la Península.

Si esa relación cercana que han logrado López Obrador y Vila Dosal genera recelos o envidia en personas destacadas a las que conviene mantener calmadas, eso ya se verá y se atenderá. Por lo pronto lo que importa es que la cercanía de Presidente y Gobernador funcione como el motor que impulsa con fuerza y seguridad el principal navío del Sureste.