La primera Presidenta de la Corte

Empieza un nuevo año y con él también un nuevo período en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de distintas rondas de votación, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en la historia de México en presidir el Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país. Piña Hernández, quien además presidirá el Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con décadas de trayectoria judicial y es una eminente jurista. Han destacado sus participaciones en varios temas emblemáticos para el sistema jurídico mexicano, como su voto a favor de la despenalización de la interrupción legal del embarazo, su postura en contra de la prisión preventiva oficiosa y el reconocimiento de libre desarrollo de la personalidad a través de permitir el consumo lúdico de la mariguana. Entre las propuestas que conforman su proyecto para la presidencia destaca la de fortalecer la autonomía del Poder Judicial Federal y respetar la independencia de los juzgadores.

Quizás por todo lo anterior no cuenta la Ministra con el visto bueno de muchos militantes del oficialismo, quienes esperaban que fuera Yasmín Esquivel Mossa la persona que ostentara el cargo de Presidente de la Corte para el período 2023- 2027. Para muchos -y tal como ellos señalan- la transformación de la Corte tendrá que esperar. Será quizás que la transformación que buscaban era la de un Tribunal que, encabezado por una ministra abiertamente partidaria del régimen -Esquivel Mossa- validará las reformas que se plantean desde el Gobierno Federal, como la que acaba de acontecer en materia electoral y cuya constitucionalidad será calificada por la Corte en las próximas semanas. Parece haber dolido que una Ministra que abogara por la división de Poderes y una verdadera autonomía fuera quien finalmente ganara la elección entre sus pares. No hay duda de que, se quiera o no, estamos ante un revés para el Gobierno encabezado por AMLO -o para cierto sector del cuatroteísmo- que ya veían en la Corte un símil del Poder Legislativo en el que tiene mayoría.

Por cierto, y siempre relacionado al tema de la Corte, la Fiscalía General de Justicia de la CdMx consideró no sólo que Esquivel no plagió su tesis de licenciatura, sino que la agraviada fue ella. A esa conclusión llegó la institución al valorar únicamente el dicho de la Ministra y una testimonial de la asesora de tesis. Ni siquiera se tomaron la molestia de tomar la declaración del denunciado o de profundizar en las investigaciones, a pesar de que la propia Universidad Nacional Autónoma de México ha declarado que existen altísimas coincidencias entre las tesis y que es innegable que el documento elaborado por la Ministra tomó muchas partes del texto presentado meses antes. Más que el propio plagio, lo preocupante ahora es la parcialidad con la que ha actuado la Fiscalía capitalina y su evidente inclinación política. ¿O usted cómo lo ve?