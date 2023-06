El tren de la oposición

Mientras en Morena ya van en las “primarias” de su partido para ver quién sucederá a su líder moral, en la oposición apenas se enteran que en 2024 son las elecciones. Al menos eso parece indicar el actuar pausado con el que manejan la posible candidatura que los representará en los comicios presidenciales. Pareciera que el frente PRI-PAN-PRD espera que, como por arte de magia, la ciudadanía apueste por ellos sin importar el candidato. Y podría ser así si la oposición tuviera algo cercano a un proyecto de nación, o una propuesta concreta que invitara a los mexicanos a apostar por el retorno de quienes gobernaron por décadas y provocaron el descontento generalizado que llevó a Andrés Manuel a la presidencia en 2018.

Pero lo que menos tiene la oposición es proyecto. Es más, la única propuesta opositora es sacar a Morena de la presidencia; ya no hablan ni de los lugares comunes como la reducción de la pobreza, de la desigualdad y inseguridad. Ni siquiera contemplan tópicos como el aumento de la inversión extranjera, más empleos o la mejora de las condiciones laborales de los mexicanos. No. La oposición apuesta, como lo ha hecho todo el sexenio, por la aversión que cierto grupo poblacional siente por el mandatario, y por un discurso rancio y agotado de la defensa de la democracia. No han entendido, a menos de un año de las elecciones, que fue precisamente eso, la corrupción incesante y la falta de resultados tangibles para las mayorías, lo que llevó a 30 millones de electores a votar por AMLO. Ni siquiera han comprendido que el voto duro de López Obrador sigue siendo de 15-17 millones de mexicanos, y que el otro tanto corresponde a indecisos que votaron por él al no encontrar una alternativa “menos peor” o distinta a lo que la alianza opositora ofreció y parece que ofrecerá nuevamente ahora.

Cinco años se han dedicado al golpeteo inútil en contra de Obrador, en lugar de ponerse a construir una propuesta seria de Gobierno y de Estado; una alternativa a lo que tanto han criticado. ¿O acaso usted, estimado lector, puede mencionar alguna propuesta de la oposición que no sea encarcelar a AMLO y defender la democracia? ¿Conoce cuál es el proyecto de la alianza en torno a la economía, la salud, la seguridad, la educación? Ni siquiera tienen un proyecto concreto sobre el sector empresarial del que tanto dicen recibir apoyo. Por eso es casi un hecho que, como advertimos la columna pasada, quien resulte ganador en las elecciones primarias de Morena -encuesta, como le dicen ellos- será el virtual Presidente de México en octubre de 2024. Es más, la oposición ni siquiera intentó impugnar el a todas luces ilegal proceso oficialista de pre precandidaturas, sino que ahora lo convalida diciendo que ellos también pueden elegir a sus candidatos de forma similar.

¿Y quiénes se perjudican con todo esto? Los ciudadanos, sin duda alguna. No hay suficientes opciones para los electores, quienes estaremos obligados a elegir entre continuidad o nada, al menos hasta ahora. Vamos a ver qué tanto puede avanzar la alianza frente a un oficialismo que ya pasea a sus precandidatos-noprecandidatos por todo el país. Quizás les convendría concentrarse en las elecciones legislativas y no desgastarse tardíamente en las presidenciales. Se les fue el tren e insisten en comprar boleto en la estación. A veces a quien escribe estas líneas le da por pensar que los dirigentes nacionales -que no los simpatizantes- son agentes a sueldo del propio oficialismo para mantener el status quo. ¡Qué disparates los míos!