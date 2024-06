Las razones detrás del triunfo

La oposición sigue sin creerse los resultados del pasado 2 de junio. A pesar de haber tenido señales muy claras de su evidente derrota (al menos en cuanto al Gobierno Federal), insiste en que todo se trató de un fraude a boca de urna y que las elecciones deben esclarecerse. Nada más lejos de la realidad, pues a pesar de que sí existieron contratiempos por cuestiones organizativas del INE y de muchos ciudadanos que dejaron colgado el trabajo al último minuto, ocasionando severos retrasos en la apertura de cientos de casillas, lo cierto es que los votos fueron contados por nuestros vecinos frente, además, a representantes de los diversos partidos políticos y candidaturas contendientes. No hay de dónde buscarle, porque además no es suficiente el número de actas de incidencias promovidas por estos representantes ante los órganos electorales. Y mucho de esto, con todo y la desorganización, se debe a que tenemos un Órgano electoral autónomo robusto y con facultades constitucionales independientes de cualquier Poder del Estado.

No, no le jugaron chueco a la oposición. Simple y sencillamente no tuvo mucho que ofrecer. Concordemos con él o no, morena cuando menos tuvo un Proyecto de Nación al cual darle continuidad. Por si eso no bastara, la oposición también centró su campaña en abstracciones bastante difíciles de priorizar cuando la preocupación promedio de una persona en México es tener un salario digno, un trabajo, o un recurso extra que le ayude a sobrevivir. Hablarle a una persona de que la Suprema Corte, el Poder Judicial y la independencia de Poderes están en riesgo es cosa de nada cuando lo importante es la subsistencia y saber que mañana habremos de comer; en eso el Gobierno Federal ha sido un especialista que ha volteado a ver a quienes históricamente fueron ignorados. Muchas columnas he señalado que no es buena idea reformar al Poder Judicial Federal en los términos propuestos por el Ejecutivo, y que tampoco es buena idea desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos que muchas luchas han costado a lo largo de la historia de México. Sin embargo, también es cierto que se señaló la falta de propuesta de la oposición, quien sólo se dedicó a señalar lo malo del Gobierno, y no a proponer una alternativa atractiva para el grueso de la población.

Ah, y no se trata únicamente de señalar a los estratos históricamente desfavorecidos: la mitad de la población con educación superior, por ejemplo, votó por la continuidad del Proyecto del cuatro teísmo. Gran parte de la llamada “clase media” hizo lo propio. Es decir, los resultados se lograron no sólo gracias a quienes directamente reciben programas sociales, sino a quienes prefieren darle otro voto de confianza al oficialismo antes que a quienes no pudieron ni proponer a un candidato a la altura de las circunstancias.

Por supuesto, eso no debe tomarse como un cheque en blanco. Ya vimos lo que sucedió en las elecciones intermedias del 2021.