Alarmante alza de los víveres primarios

Aunque no queramos hablar del trillado tema de la crisis monetaria que está viviendo la población, no podemos eludirlo en virtud de la indignante conducta de los comerciantes. El clamor y descontento en general se debe al desmedido aumento de los artículos de primera necesidad y se preguntan qué está haciendo la dependencia competente para evitarlo, o ¿acaso actúan con plena autorización?

De acuerdo con las cifras del Coneval -consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social- el incremento en la canasta de víveres primarios en las zonas urbanas registró un acrecentamiento importante de precio de 12.4%. En las viviendas ubicadas en las zonas rurales la canasta de víveres primarios se encareció 13.3% en comparación con el año pasado.

Lo preocupante de este trágico panorama será cuando el padre de familia no tenga para comprar tortillas, seguramente saldrá a la calle a robar, a desvalijar al primero que se encuentre, pues sus hijos con hambre no van a entender los planteamientos de los funcionarios respectivos.

En estas páginas hemos recalcado que la crisis no la sienten los que viven en la opulencia, la sufren los de la clase media, los de abajo, los pobres que son la mayoría, esos que no han aumentado sus ingresos y, sin embargo, han duplicado sus gastos. Para el próximo reingreso a clases de sus hijos seguramente que el agua les llegará al cuello.

La escalada inflacionaria provoca un enfrentamiento entre pobres y ricos a estos últimos, no les importa porque viven en la opulencia y sus mesas las adornan con manjares, pero el trabajador que apenas gana el salario mínimo no tendrá para comprar tortillas menos para leche, huevos o carne.

Hay que tener muy presente que para progresar es preciso apartar intereses mezquinos pensando únicamente en el bienestar de la gente y para lograrlo es preciso proceder sin vacilaciones, con energía y dentro de una línea de honestidad y rectitud. ¿Será mucho pedir?

En fin, tantas situaciones al respecto que no acabaríamos y recordemos que un alto índice de la comunidad no cree porque está abrumada de tanta verborrea ya no se le engaña fácilmente, sabe que hoy son los víveres primarios, ¿y mañana? Es constante el rumor de que para evitar peores perspectivas las autoridades correspondientes se comprometan moralmente a resolver esta gravísima situación.