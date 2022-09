Útiles escolares. Los precios por las nubes

Cada año al empezar las clases muchos de los afligidos padres de familia están tronando los dedos, pues por más que quieran ahorrar para cuando llegue el momento de comprar los artículos escolares; el salario no les alcanza y no hay aquello de que a los alumnos se les permita asistir sin el uniforme, los libros, o cuadernos, porque algunos maestros no les permiten ingresar a clases.

Las autoridades competentes repiten que no se dispararán los costos, que ningún infante se quedará fuera de las aulas, que se sancionará al profesor(a) que exija alguna cuota, que se evitarán las filas interminables para inscribirse, que se frenarán los eventos que originen desembolso económico y, como es costumbre, sucede todo lo contrario.

Posiblemente, uno que otro mentor opine que ellos no son culpables de que las familias tengan o no la solvencia económica para solucionar dichos gastos, porque su misión consiste en velar que disminuya el crecimiento de analfabetas, ya que la ignorancia es una enfermedad que arruina a los pueblos.

Constantemente escuchamos a padres de familia que no cuentan con una computadora, los hijos tienen que acudir a un escritorio público, o un ciber para hacer algunas tareas o trabajos qué les piden los profesores, circunstancia que les ocasiona desembolso de dinero extra. Sugieren que posiblemente si se optara por otras alternativas al alcance de la mayoría, se evitará que reprueben al alumno por no cumplir y esto último, sería más desesperante.

Siempre se nos invita a hacer compras inteligentes de útiles escolares, sin embargo, va más allá. Si echamos un vistazo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontramos que los útiles escolares aumentaron su costo en un 9.17%. Las industrias del papel incrementaron sus precios en un 10.73%, los libros de texto aumentaron su costo 4.82%.

En comparación con el año pasado, y es que todo tiene un motivo, y como bien dice la asociación Nacional de Artículos Escolares y de oficinas: la inflación alcanzó a los materiales como la madera, la celulosa, las resinas y pigmentos que son la materia prima para hacer papel.

Pero el papel no solo fue motivo para que la inflación tocara la puerta a los incrementos en las colegiaturas de las escuelas privadas, el incremento fue de casi el triple, estamos hablando de un 3.3 % según cifras del Inegi.

Son muchas situaciones que no seguiremos mencionando porque no acabaríamos, lo ideal sería que el salario mínimo vaya en aumento para beneficio de la ciudadanía.