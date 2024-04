Preocupa la paz en América Latina

El pasado jueves 4 de abril, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó un tema bastante delicado sobre las elecciones en Ecuador sucedidas en el 2023. Este proceso electoral se vio manchado de sangre por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a suceder a Rafael Correa Delgado. Las declaraciones del mandatario mexicano estuvieron cargadas de desconfianza sobre este asesinato y la violencia que se ha generado en dicho país.

La reacción por dichas afirmaciones, no se dejaron esperar y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, emitió un comunicado de prensa, en el que declaró persona no grata a la embajadora de México, Raquel Serur, dándole 72 horas para abandonar el país. De igual manera, la policía ecuatoriana bajo las órdenes del Gobierno del presidente Daniel Noboa, irrumpió por la fuerza en la Embajada de México en Quito, para detener al ex vicepresidente del país, Jorge Glas, quien se encontraba realizando trámites para recibir asilo político. Glas fue condenado por los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en el año 2017 y 2020, respectivamente. Más allá de que si el mandatario mexicano hizo bien o mal, lo que es cierto, es que es un agravio al Estado mexicano y a la soberanía del país.

Por otro lado, nos asaltan muchas dudas al respecto a este conflicto diplomático que está escalando peldaños internacionales. Por tal motivo, decidimos contactar a la licenciada en Relaciones Internacionales, Aurora Marianela Ochoa Rivera, quien realizó sus estudios en la UNAM, y por 15 años fue catedrática de esta prestigiosa casa de estudios, para que nos diera su opinión y nos ampliara el panorama.

Licenciada Marianela, ¿considera usted que lo sucedido en la Embajada mexicana en Ecuador, sea una lamentable experiencia, que podría repetirse?

Por supuesto que es lamentable, y no debe de quedar impune, ya que es una violación flagrante a la soberanía de un país, y tendrá que ser condenada y sancionada, por las instancias correspondientes (Corte Internacional de Justicia, ONU, Celac y OEA), a fin de evitar que se vulneren las normas básicas de convivencia internacional.

De acuerdo con las leyes internacionales, en una solicitud de asilo político, ¿cuándo procede, y cuándo no es viable otorgar?

Considerando que las embajadas de los países son una extensión de este, y de acuerdo con La Convención de Viena: “Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”, por lo que el derecho de asilo procede o no, según el criterio del país otorgante.

Y para concluir, ¿nos podría ampliar su opinión sobre este conflicto internacional?

La violación de la soberanía del Estado mexicano, en su Embajada en Ecuador, es un hecho tan grave que no debe quedar impune, porque se rompen las normas jurídicas del derecho internacional que se establecieron para regular la convivencia armónica entre los países, creando orden y respeto entre estos; por lo que si se violentan estas normas puede traer consecuencias tan graves que rompan el equilibrio internacional, como las que se están dando en el Medio Oriente, entre Irán e Israel, que inclusive podrían desatar una guerra de consecuencias desastrosas para el mundo.