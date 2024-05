Consecuencias del clima extremo y la magia de los árboles

Hemos experimentado olas de calor tan extremas como alarmantes. La vida en todo el país se ha transformado de tal manera que uno piensa dos veces antes de salir a la calle sin protección solar en la piel, una sombrilla y la suficiente cantidad de agua como para mantener hidratado el cuerpo. Esto no es raro, si nos ponemos a pensar en el daño que diariamente le hacemos al planeta, las consecuencias ahora se están dejando sentir con mayor bravura y las temperaturas extremas en el Estado parecen haberse estacionado arriba de los 40 grados.

De igual manera, los niveles en la calidad del aire de la ciudad de Mérida están contaminados, y es por eso que nuestra urbe blanca se ubica entre las más contaminadas del país, por su mala calidad de aire. Hemos sido testigos de lo anterior; salimos a la calle y el ambiente está cubierto por una neblina, que nos figura a la Ciudad de México en días de contingencia ambiental.

¿Y qué está pasando con los árboles y su labor de purificar el ambiente? ¿Son tantas las quemas por la época de sequía? ¿Ha subido la contaminación por la combustión de los autos y el transporte urbano? ¿La urbanización ha crecido de manera irregular y los árboles han pagado las consecuencias? Todas estas interrogantes nos planteamos para reflexionar como comunidad.

Por otro lado, y sabiendo lo indispensable que son los árboles y los beneficios que nos aportan, recordemos la labor tan importante que hacen estos seres para nuestra permanencia en el planeta, una de ellas, es proporcionar oxígeno, y en este sentido, limpian el aire. La corteza y las hojas de los árboles atrapan las diminutas y peligrosas partículas creadas por la combustión de los carros, de igual manera absorben gases tóxicos como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de azufre y partículas como el cadmio, el plomo y el níquel. Pero un dato por demás importante, es que los árboles reducen la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Si nos ponemos a pensar en el beneficio económico estaríamos hablando de un ahorro en energía eléctrica. Además, son el hogar y refugio de cientos de especies de aves y animales. Sin lugar a dudas, los árboles mejoran nuestra salud, ya que se ha demostrado que, al limpiar el aire, reducen de manera importante el cáncer de piel, el asma, la hipertensión y otras enfermedades que tienen relación con el estrés. Con todos estos datos, ¿somos conscientes del daño que nos hacemos si cortamos un árbol? La magia de los árboles no sólo se centra en ir, sembrar y misión cumplida, no, de eso no se trata el acto mismo de la siembra. Un árbol es una responsabilidad que requiere dedicación y tiempo en el cuidado para que pueda desarrollarse de manera adecuada.

La magia de los árboles está en su esencia, son seres vivos sensibles e irremplazables, y si nos sentamos a reflexionar un poco, los árboles, nos transportan a lugares y hechos históricos que ellos presenciaron, son los ojos “vivos” del pasado que conectan con este presente. ¿Tenemos derecho de mancillar su esencia?