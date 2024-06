Primera Presidenta de México, un reto mayúsculo por escribir

Como país, estamos viviendo una época única en la historia. Por primera vez en México, una mujer tomará las riendas de la nación. Hace varias semanas nos preguntamos si México estaba preparado para asumir semejante reto. Hoy, ya es un hecho. Una mujer se sentará en la silla presidencial durante 6 años y durante ese periodo liderará nuestra nación. Con una victoria por demás contundente en 32 estados, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha sido elegida democráticamente al obtener el 59.07% de los votos, mientras Xóchilt Gálvez obtuvo 27.92%, y Jorge Álvarez Máynez alcanzó el 10.47%.

La lucha de cientos de mujeres que, a lo largo de la historia y con su esfuerzo, dedicación y conocimiento, han alzado la voz para acceder a privilegios que el hombre tiene y da por sentados, tuvo que ver el paso del tiempo, 200 años desde que hubo un primer Presidente en 1824. Sheinbaum no llega sola al poder, la antecede el sufrimiento, la desigualdad, la brecha salarial, el acoso y el hostigamiento sexual, los estereotipos de género, las costumbres discriminatorias, en fin, toda la violencia generada en contra de la mujer durante siglos. Eso, por un lado, si volteamos a ver la cara contundente y aplastante del pasado, donde se vivió un régimen político que gobernó por 70 años, como dictadura disfrazada de democracia. Después de eso, las décadas en donde los nuevos partidos políticos fueron construyendo o “modificando” lo que hoy conocemos como México.

La responsabilidad de esta figura política es gigantesca, más allá de que si tu voto fue o no para Sheinbaum. Debemos tener en claro que la construcción de un país no es una tarea fácil, que se deben modificar muchas cosas para que éste deje de estar en las listas negras que por décadas hemos encabezado: pobreza, violencia generalizada, crimen organizado, falta de educación, así como por la falta de inversión en el sector de la salud, el desempleo, etc., etc., etc.

Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una nueva historia por escribir, su hoja en blanco debe tener una definición política que la haga destacar como una líder humana, comprometida con sus ideales de manera ética y jamás cerrando el diálogo a la sociedad que le confió su voto.

La democracia la eligió, la historia la condenará o la destacará, únicamente el tiempo lo dirá, si es una más de tantos políticos que se han enriquecido a costa del pueblo, o será la primera mujer que cambie para bien, el rumbo de nuestra amada patria.