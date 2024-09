Sumergirse en las letras de Elena Garro es entrar a un universo único, curtido de matices, colores y detalles, que sólo la pluma de Elena puede encumbrar con su prosa tan mágica como poética. “Los recuerdos del porvenir, es una novela ambientada hacia finales de la revolución mexicana y durante la Guerra Cristera”. Una obra peculiar, que la sitúa como una de las principales exponentes del realismo mágico.

La novela, desde el inicio, nos deja en claro su peculiaridad. Con un narrador en primera persona omnisciente y omnipresente, que testifica la historia desde el privilegiado sitio que le da ser el pueblo. Es así que narra las vivencias de sus calles, de su iglesia, de su plaza principal y de los habitantes de Ixtepec que es el sitio donde se desarrolla esta fabulosa novela, y que está inspirada en Iguala, Guerrero, donde Garro vivió su infancia. Es importante mencionar las similitudes con “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo, y “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez.

En la historia de la literatura latinoamericana, la importancia de “Los recuerdos del porvenir”, recae, no sólo en el valor literario que lleva en sus letras, sino que esta novela fue escrita años antes de “Cien años de soledad”, y de “Pedro Páramo”, dos novelas que han dejado huella en la literatura Latinoamericana. Y abrimos un paréntesis para reflexionar: si, es verdad que con esta novela a Elena Garro se le otorgó el Premio “Xavier Villaurrutia”, sin embargo, poco tiempo después se dejó de reeditar y quedó en el olvido. ¿Por qué no se ha reivindicado esta novela y a su creadora? Márquez le debe mucho a Elena Garro, fue su inspiración para “Cien años de soledad”, lo haya reconocido o no. Pero regresemos a “Los recuerdos del porvenir”.

Durante el desarrollo de esta novela que carece de protagonistas o en todo caso, todos son parte importante y protagónica de la historia. Con dos líneas del tiempo: el presente donde el narrador relata, y el pasado, donde se sitúan los hechos que se relatan. Con un general Francisco Rosas, que ha tomado el mando del pueblo abusando de su poder, y al mismo tiempo, un hombre atormentado por el amor. La familia Moncada que son básicamente, y sin proponérselo, los que marcan el destino del pueblo. El viajero que llega al pueblo para ponerlo de cabeza. Las sexoservidoras que juegan un papel fundamental en la historia, amantes de los militares, y, por otro lado, los héroes del pueblo. El loco Juan Cariño que está más cuerdo que muchos, Luchi la madrota, Dorotea la indigente, todos ellos dispuestos a sacrificarse por su pueblo. Por otro lado, y en ese salto temporal, Elena nos relata de una manera magistral el cierre de los templos y la persecución de los sacerdotes en la llamada Guerra Cristera. Con un giro impactante al final de esta grandiosa novela, nos queda claro el porqué Garro es la maestra del realismo mágico.

Elena Garro nació en Puebla en 1916, escribió novela, cuento y teatro también realizó colaboraciones periodísticas y escribió guiones cinematográficos. Su vida estuvo marcada por el exilio, las luchas sociales en México, y una “PAZ” que no encontró en su matrimonio curtido de envidias literarias.