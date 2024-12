Bienvenida la festividad navideña

La ciudad ha comenzado a gozar de la euforia decembrina, el derroche de ornamentaciones en los aparadores y las calles no se han hecho esperar, las flores de pascua, y las figuras de Santa Claus, así como los globeros, dan un aspecto de multicolor belleza.

Por otro lado, la prensa escrita y los medios digitales informan a la población que se pagarán miles de pesos por conceptos de aguinaldos en el ámbito gubernamental, y también a la iniciativa privada, circunstancia que repercutirá no sólo en beneficio, sino también en perjuicio de los consumidores, ya que los comerciantes desde ahora y quién sabe hasta cuándo van a seguir incrementando los precios. Las autoridades respectivas dicen que hoy más que nunca se coordinarán a fin de vigilar eficazmente que no se cometan violaciones que vayan a lesionar el bolsillo del consumidor. Igualmente, motivaron al público en general, a efecto de que la temporada navideña y de fin de año que se avecina, se eviten los gastos superfluos que tanto perjudican a la economía familiar, y privan al mismo tiempo, de adquirir objetos que son de uso indispensable, que se debe ahorrar. Las amas de casa han manifestado: en esta época no es posible guardar ningún dinero debajo del colchón, porque los salarios no son suficientes pero los precios en la canasta básica siguen aumentando. Ellas tiemblan cada ocasión que van al mercado porque si hoy pagan un precio por determinado artículo al día siguiente encuentran que ya no cuesta lo mismo provocando una crisis angustiante.

Lo cierto es que estas fechas nos invitan a fincar el amor en nuestros corazones, la solidaridad, el agradecimiento, el perdón, la reconciliación, la unión familiar, experiencias humanas que debemos normalizar cada día del año. Estamos viviendo en un mundo violento, las expresiones de amor son cada vez más escasas, seamos el puente sanador entre este mundo impulsivo y el encuentro con Dios. Que esta Navidad sea perdurable, reconciliémonos con nuestras heridas no sanadas, con nuestras soledades, con nuestras carencias espirituales, físicas, emocionales. Experimentemos todos los días la natividad en nuestros corazones.

Gentil lector: Navidad es alegría, paz y amor… ¡Felicidades!