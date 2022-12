Después de la Segunda Guerra Mundial, diversos países abogaron por una Declaración que empezara a proteger a todos los seres humanos de las atrocidades que se cometían; así nació la Declaración Universal de Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948.

Con el paso de los años, se han logrado incluso más avances, es el caso de México que en 2011 reformó la Constitución para dar paso al reconocimiento de estos derechos, porque antes se otorgaban, parece muy poca la diferencia pero en realidad es mucho más, pues no es quién le da estos derechos a las personas, sino porque se es ser humano uno tiene el derecho de ser reconocido como tal con sus deberes y obligaciones.

En dicha declaración encontramos el conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas en toda sociedad civil y que deben respetar todos los ciudadanos, por lo cual una regla de oro es no atropellar los derechos de otros, nuestro derecho termina donde inicia el del vecino.

Conviene recordarlos para tenerlos presentes y aquí los mencionaremos en forma resumida y breve:

1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

2.- No discriminar; los derechos pertenecen a todos sin importar nuestras diferencias.

3.- Todos tenemos derecho a la vida.

4.- Nadie tiene derecho de convertirnos en esclavos, ni podemos esclavizar a nadie.

5.- Nadie tiene derecho de dañarnos o torturarnos.

6.- Todos tenemos el mismo derecho de usar la Ley.

7.- Todos tenemos el mismo derecho de ser protegidos por la Ley.

8.- Tenemos derecho a un tratamiento justo en los tribunales.

9.- Nadie tiene derecho de detenernos injustamente privándonos de nuestra libertad.

10- Todos tenemos el derecho a contar con un juicio imparcial.

11- Somos inocentes en tanto no se pruebe lo contrario.

12- Derecho a la privacidad, nadie puede dañar nuestra reputación.

13- Derecho de transitar.

14- Derecho de asilo en otro país para estar seguros.

15- Derecho a una nacionalidad.

16- Todo hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio y formar una familia.

17- Derecho a tener nuestras pertenencias y compartirlas.

18- Derecho a creer o no, y a tener una religión.

19- Derecho de decir lo que pensamos.

20- Derecho de reunirnos en donde deseemos y con quien queramos.

21- Derecho a la democracia.

22- Derecho a la seguridad social.

23- Tenemos derecho de trabajar y cobrar sueldo.

24- Derecho a descansar.

25- Derecho a cama y comida.

26- Derecho a la educación.

27- Derecho a la cultura y el derecho de autor.

28- Derecho a un mundo libre y justo.

29- Tenemos deberes hacia otras personas: proteger sus derechos y libertades.

30.- Nadie puede quitarnos estos derechos y libertades.