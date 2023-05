El Secretario de Relaciones Exteriores parece más preocupado por la situación que enfrentan menos del uno por ciento de los mexicanos del país que tienen dificultades con su autopercepción identitaria, en lugar de atender los verdaderos problemas que a su Secretaría le competen, como es el caso de la migración que no está siendo atendida como debiera y que alcanza cifras escandalosas.

La tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 39 migrantes, evidenció la inhabilidad de Instituto Nacional de Migración y tanto el Secretario de Relaciones Exteriores como el de Gobernación se han “pasado la bolita” para no asumir la responsabilidad de los hechos que dejaron al descubierto las malas condiciones de los espacios que hacinan a los migrantes, las violaciones a los derechos humanos, la ineptitud de las autoridades y la prácticamente nula capacidad de contener el éxodo de quienes entran por Centroamérica.

Como Gobierno de la 4T ha quedado manifiesta la incapacidad para resolver los grandes problemas que tenemos como la pobreza (44% de la población total), la pobreza extrema (9%), la violencia (43%), inseguridad (64%), falta de acceso a la salud (29%), corrupción, transporte, certeza jurídica, transparencia, oportunidades de empleo, mejores salarios y un largo etcétera, pues el país en lugar de avanzar retrocede.

La presunción del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las redes al entregar el primer pasaporte “no binario” marcado con una X resulta ridícula, pues alterar documentos oficiales y afirmar con ello ser “inclusivo” es ridículo; no ceñirse a la realidad objetiva, comprobable, tangible, científica amenaza y traiciona lo que para la razón es evidente: nos quieren obligar a pensar según una norma establecida por decreto afectando la libertad de las personas.

¿Quieren ser inclusivos? Que empiecen por atender y resolver los problemas que sufren el 17% de las personas con discapacidad en el país, por mencionar tan sólo un tema.

Todas las personas son valiosas y dignas de atención por el hecho de ser, y sólo hay dos formas de ser humanos: hombres y mujeres, ostentar documentos como actas de nacimiento, credencial de elector o pasaporte que niegan una realidad concreta del ser humano es pura ideología y nuestro Gobierno está cediendo a las imposiciones de organismos internacionales.

Preocupa la línea que están tomando, pues abre la puerta para que se normalicen cualquier cantidad de parafilias. Preocupa también que no se atiendan las verdaderas causas que provocan que una persona no se asuma como hombre o como mujer, pues ha quedado más que demostrado que gran parte de la población en esta situación enfrenta ansiedad, angustia, depresión y otros síntomas de salud mental, así como intentos de suicidio, autolesión, etc.

En su lugar, prefieren promover prácticas que publicitan como grandes logros -que no lo son- muy alejadas de ayudar a la persona en su integridad para que pueda identificarse como lo que es y será hasta el día de su muerte.

Resolver los problemas desde la raíz entraña un gran compromiso y responsabilidad, les quedó muy grande México a los funcionarios en turno.