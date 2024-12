Nostálgicos recuerdos navideños

Estando aún con los efectos de la adrenalina, tras haber participado una vez más en los festejos familiares que los católicos organizamos, con motivo del natalicio de nuestro creador, se me vino a la mente lo sucedido en reciente y fresca noche decembrina. Una de estas, y sin darme cuenta luego de larga jornada laboral entre el hospital y consultorio, me encontraba transitando de forma relajada por las calles que paulatinamente atrajeron recuerdos con notables nostálgicos contrastes.

Me remonte a mi niñez y cual postales imborrables, pasaron ante mí cualquier cantidad de imágenes, que atropellaron mi lúcida mente. Por ejemplo, parece que fue ayer, cuando a estas alturas del mes de diciembre, nos reuníamos toda la palomilla de la reforma, para ir de casa en casa entonando “La Rama”: ¡Me paro en la puerta, me quito el sombrero porque en esta casa vive un caballero/ naranjas y limas/ aquí esta la virgen…”.

Obviamente no podía faltar la casita de paja, pintada de café, que albergaba la imagen de la Virgen María, San José y el niño Jesús.

También tengo presente, la convivencia que representaba el adornar el arbolito, y desenredar los foquitos que pondríamos en el exterior. Tenía que quedar perfecto, pues allí colocaríamos la cartita al ayudante del “Niño Dios”, o sea Santa Claus.

Embelesado seguía manejando, y decidí contar el número de casas que mostraran en su exterior, algún motivo navideño. El resultado fue deprimente, ya que me sobraron dedos de las manos. Ipso facto me cuestioné: ¿qué paso con las luces, el muñeco plástico que sugería ser de nieve, los renos y la cara de Santa Claus coronando la entrada de la casas, tan comunes en los años 80 y 90? Pues se han convertido en imborrable fotografía del México y Yucatán del siglo pasado.

Se me pasaba platicarles sobre el ritual que representaba el redactar la famosa “cartita”, que contenía el anhelo de tener el último juguete que anunciaban en la tele. En pleno siglo XXI, siendo adulto y padre les confieso, que esa ilusión del hijo, era fenómeno compartido. Cuantas veces a ustedes les tocó, que cuando apenas la Nochebuena concluía, nuestros pequeños ya estaban al pie del árbol. Ahh, como añoro ese abrazo en “Moloch” a mis hijos.

No niego que hubieron momentos en los que se me nubló la vista, al recordar seres queridos que se me han adelantado, como mi padre, madre, hermano, tíos y abuelos, pero al mismo tiempo, me fortaleció el saber que aún puedo disfrutar a muchos, empezando con mi esposa e hijos, además de mis tíos, hermanos de sangre y amigos cual familia. Sin darme cuenta desperté de nostálgico sueño, cuando arribé a mi destino.

¡Hoy les insisto, mantengamos vivos esos tiempos, donde el espíritu de la Natividad ha sido el ente que mueve corazones!

Solo te pido que este año, más allá de turbulencias, enciendas y compartas esa energía e ilusión, que solo el Creador puede motivar