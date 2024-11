Desayuno literario en “El Yucatracho”

No hay mayor placer que una sabrosa taza de café acompañada de sus respectivas bizcotelas, previo a un delicioso plato de huevos con chaya, frijoles, aguacate y bolillo.

Por supuesto todo esto es base para la reunión quincenal de los lunes en donde 15 amigos entre hombres y mujeres asientan libros en la mesa y hablan, reflexionan, polemizan, interpretan, declaman y cuentan historias literarias. Me estoy refiriendo a los desayunos literarios que se llevan a cabo en la Biblioteca, Café y Sala de lectura El Yucatracho, en el poniente de nuestra querida Mérida.

“Arreglar el mundo” es una frase muy trillada, ya que lo primero que deberíamos arreglar es nuestro propio mundo interior, y para ello nada mejor que la terapia literaria. Los libros representan una medicina parecida a la terapia neural: convergen en el sitio que origina todos los problemas, la mente, ya que de ahí desembocan en los demás circuitos eléctricos de nuestro cuerpo. Cuerpo sano en mente crítica, sería la meta a seguir.

En este siglo XXI que predomina la tecnología sobre todo lo demás, volver nuestra mente al amor por los libros podría significar la diferencia entre vida y muerte. Es el siglo en donde los consultorios psicológicos y psiquiátricos permanecen llenos, incluso las alternativas se han ampliado al grado que la nueva moda en países del mal llamado “primer mundo” ahora han empezado a experimentar con una nueva terapia: los “consultorios filosóficos”.

Suena extraño, pero es real, la ciencia de la filosofía también se está poniendo al servicio de la salud mental de muchos estresados en el mundo (o sea todos nosotros) y así tus problemas y los míos pueden curarse aplicando reglas milenarias de los grandes filósofos; existen algunos libros que tratan el tema con más detalle.

Regresando a nuestros desayunos literarios, podemos afirmar que esta terapia es otra alternativa de salud que trae muchos beneficios, baste decir que la primera ventaja es una garantizada ampliación de nuestro círculo de amigos que valen la pena; la segunda consiste en el disfrute y alimento de las mejores obras de la literatura con alrededor de 4,000 títulos escogidos, en donde predomina la novela histórica, clásicos, boom latino, relatos de terror, romances e historia de Yucatán, México y Universal; por supuesto, la existencia de extraterrestres está libre de toda duda en esta mesa en donde predomina el realismo mágico y el espíritu de Pedro Páramo ya toma café colombiano junto a Aureliano Buendía.

Otro tema interesante que abordar: ¿por qué hay tantos suicidios en nuestro estado?, las teorías pueden abundar desde los mayas antiguos hasta la educación actual de los hijos etc. etc. Y para no desentonar, otra pregunta ronda la mesa en estos días: ¿hasta cuándo se terminaran de reparar todos los baches de nuestra ciudad? La verdad, ya me estoy encariñando con los de mi calle, si algún día los reparan creo los voy a extrañar…

Sean bienvenidos poetas, escritores, maestros y cualquier verdadero amante de la lectura.

En próximos artículos haremos reseñas de las reuniones, y para abrir apetito les dejamos la siguiente pregunta como tema de “discusión”: ¿La poesía…admite la mentira?

Hasta la próxima… porque todos los días sean “Día del libro”.