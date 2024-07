Los 12 porqués del rechazo al “Juez Político”

E n adición a los comentarios previos que he emitido respecto de las reformas constitucionales que están a la vuelta de la esquina en materia de Justicia, he de descarar mi aversión a la forma propuesta para elegir a prácticamente todos los juzgadores mexicanos: desde los Altos Ministros de la Suprema Corte hasta los modestos Jueces de Paz, a través del voto popular y directo. Lo que torna al juzgador en un nada deseable “Juez Político”.

A continuación, expondré mis porqués:

1. Porque si la carrera judicial no es una garantía absoluta de obtener a un buen juez, menos lo será la elección por voto popular y directo.

2. Porque si en un país tan heterogéneo como México la sociedad desconoce las funciones de los poderes judiciales, entonces no estará en condiciones de elegir al mejor candidato.

3. Porque si los controles de constitucionalidad y de convencionalidad que ejercen los jueces requieren años de práctica para su aprendizaje: ¿qué garantía existe de que los candidatos estén capacitados al respecto?

4. Porque si existen en México alrededor de 5,500 juzgadores estatales y federales, será potencialmente más oneroso elegirlos por voto popular y directo, que a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo. Será asimismo más económico mantener la carrera judicial y la organización de concursos de oposición.

5. Porque un juez es un técnico del derecho, no una estrella pop.

6. Porque un juez no está para recibir aplausos ni para cosechar simpatías sino para aplicar el Derecho.

7. Porque un juzgador debe mantener un bajo perfil sin afán protagonista.

8. Porque un juez debe aplicar principios como el indubio pro reo, in dubio pro victima, in dubio pro operario, etc. y no un in dubio pro societate.

9. Porque se vulnera el federalismo al imponer desde el centro a los Estados, la manera de elegir a sus poderes internos.

10. Porque se expone la integridad física y la vida del juzgador en un México violento al ser exhibido en un escaparate y poder ser fácilmente blanco de tropelías de la delincuencia organizada.

11. Porque prefiero que un Juez Robot y la Inteligencia Artificial me juzguen antes que un Juez Político y su “inteligencia natural”.

12. Porque se abre la puerta al populismo y eventualmente a que otras funciones del Estado, como la de la Fe Pública sigan la misma ruta de elección: el voto popular y directo de Notarios y Corredores públicos.

Postdata: el mismo “pueblo bueno” que elegirá eventualmente a los juzgadores mexicanos es aquel que en recientes fechas culpó a la novísima estatua de Poseidón, erigida en las playas de Puerto Progreso, Yucatán, por la llegada el huracán “Beryl” y amenazó con su destrucción para evitar la atracción de otros fenómenos ciclónicos similares.