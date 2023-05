Entre Kant y Juan Charrasqueado

Aquí termino de cantar este corrido

de Juan ranchero, pendenciero y burlador,

que se creyó de la mujeres consentido.

¡Y fue borracho, parrandero y jugador!

Para comprender las expresiones culturales de nuestro pueblo (México) hay que estudiar varios aspectos.

Los humanos debemos elevarnos, por nosotros mismos, saber pensar por nosotros, de lo contrario corremos el riesgo de ser débiles y víctimas de la voluntad de otros. Esto nos posibilita abandonar algunas de las viejas prácticas sociales que lejos de potencializarnos, nos minimizan. Entre estas prácticas socorridas por miles de mexicanos están los llamados “chismes”. Los mexicanos en particular somos muy dados al llamado “runrún”. Aunque no es una palabra exclusiva del léxico de nuestro país, significa chisme, rumor o que algo suena, pero no es comprobado. Alguien también aseveró que: “Dicen, ya es media mentira”. El “runrún” no es una conducta nueva, es tan vieja como la antigüedad. En el plano político el “runrún” es de todos los días. Administrativamente se le conoce como “radio pasillo”. Los políticos sin escrúpulos lo utilizan para desprestigiar a sus adversarios. Sueltan el “runrún” para que haga su efecto y consigan sus propósitos, su mortífero veneno, bajo la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios.

En la película “Babel”, de González Iñárritu, también aparece el tema del “runrún” mediático, por un evento donde dos menores juegan con una escopeta y le tiran a un camión de turistas, el “runrún” dice que fue el peligroso grupo terrorista Al Qaeda. Se desata un problema de índole internacional entre naciones.

La experiencia es una aproximación, jamás es una incertidumbre, dijo Kant. El individuo le otorga valor a las cosas. La experiencia no sólo consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Uno puede haber viajado por todo el mundo, pero si no es capaz de reflexionar lo que vio y vivió, es como si no lo hubiese hecho. Hay gente que viaja por todo el mundo sin conocerlo.

Kant sabedor del comportamiento de algunos individuos de humillar a otros (pisotearlos), recomienda elevar el conocimiento para no dar la posibilidad de ser humillado. Se sabe que en sus últimos días, estando ya enfermo (arterioesclerosis cerebral) y casi en el momento de su muerte, fiel representante de la ilustración, sostuvo como reflexión final a su vida: “no entregarse a los pánicos de las tinieblas”. Franca alusión a no dejarse llevar por la mediocridad a convertirse en un ser superior.

Para comprender nuestra idiosincrasia mexicana hay que entender nuestro comportamiento social. ¿Quién y por cuál motivo asesinaron a Juan Charrasqueado? Algún ventajista que aprovechándose del estado etílico en que se encontraba Juan se le fue encima. En realidad, fueron muchos contra el mujeriego y tomador. Seguimos investigando.