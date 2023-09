Hoy, ni “Kalimán” ni “El libro vaquero”

La lectura de todos los buenos libros es

Aunque se ha elevado el promedio de lectura en México, podemos afirmar que el mexicano en general es renuente a leer. Años atrás fueron famosas historietas populares con imágenes como “Kalimán”, “Memín Pinguín”, “El libro vaquero”, “El libro semanal”, entre otras. Hoy, ni eso se lee.

Leer puede significar la posibilidad de conversar con un autor. En uno de mis libros dialogo, ficticiamente desde luego, con 32 autores; economistas, filósofos, juristas y politólogos, son “Diálogos breves y distantes”. Breves porque son de una a dos cuartillas y distantes porque son personajes ya fallecidos.

En ningún momento pretendo compararme con ellos, sino por el contrario, es una forma de intentar demostrar que puede haber diálogo con las mejores mentes de los siglos pasados, aunque ya no estén entre nosotros, sus obras subsisten, sus legados quedan para la posteridad.

Leer un libro es como hablar con el autor y, desde la óptica de mi segunda obra, es mirar el diálogo fructífero del autor con mentes privilegiadas. Por supuesto, debe haber respeto al pensamiento ajeno que esta inerte, sin poder defenderse, pero esa condición debe ser la más cuidadosa. Con respeto abordar los temas planteados sin modificarlos. Dice el escritor angloirlandés Jonathan Swift: “Cuando leo un libro, ya sea fatuo o sabio, parece que estuviera vivo y me hablara”.

En nuestro país el promedio de lectura es bajo, 4 de cada 10 personas que saben leer, de 18 y más años de edad, declararon haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses.(1) Casi todos los países subdesarrollados tienen altos índices de falta de lectura. En cambio, suele asociarse a los países con alto índice de desarrollo con elevados niveles de lectura.(2)

Es conocido que Finlandia es el país con los más altos índices en el mundo, eso lo ubica también como un país con un sistema educativo modelo para los demás. Una nación que logra que sus ciudadanos lean, es una patria con alta probabilidad de desarrollo y progreso. La idea general al leer, es potencializar al hombre en su dimensión plena, leer siempre permite la posibilidad de entender más allá de la compresión promedio de una persona que no lo hace. Leer ubica a la persona en otra perspectiva. “Amigo, éste no es un libro, el que lo toca, toca a un hombre”, sostiene Walt Whitman, poeta estadounidense. Leer obras clásicas es una posibilidad de dialogar con las mentes del pasado. Para entender al propio Kant hay que adentrarse a sus obras, hay que aventurarse a descubrirlo, no sólo intelectual, sino al de “carne y hueso”.

Como país lo único que nos posibilita realmente abandonar el estado de subdesarrollo es leer. Es verdad la sentencia de Mark Twain sobre los que sabiendo leer no leen, es lo mismo que ser un analfabeto.

