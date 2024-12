Seguramente la mayoría de los lectores se habrán encontrado con este sistema de corroboración electrónica de identidad, donde se pide verificar que quien realiza trámite digital no es un robot, sino todo lo contrario. La primera impresión es dudar, si lo soy o no. Si tengo que confirmar que no soy robot es, que soy humano o acaso seré humanoide. Recordaba la sentencia contundente de Descartes: “Pienso luego existo.” Es decir, si pienso es que estoy vivo.

La sociedad humana ha transitado eras. La digital nos obliga a analizar el rol de la gente. Es la hora de la Inteligencia Artificial, (IA) donde los sistemas al interactuar aprenden. Entonces la posibilidad latente es que sus creadores no tienen control sobre lo creado.

Hoy estamos en la era de la bocina inteligente de “alexa” o de “ok gogle.” La IA no acude al water close. ¡Eso me proporciona tranquilidad! En esta época de la posmodenidad o transmodernidad donde la razón ha cedido lugar al sujeto y relativismo imperante. No hay verdad con mayúscula. El relato se ha impuesto al diálogo. La sociedad no dialoga. Aunque siguiendo a Foucault el sujeto está sujeto.

La IA procurará, con alianza empresarial, reemplazar la mano de obra, ejemplo en industrias y servicios. Una firma jurídica norteamericana ya posee un robot abogado llamado “Ross”, capaz de procesar 10 mil páginas electrónicas por segundo y proporcionar a los clientes solución jurídica a sus problemas.

Mientras tanto el derecho mexicano, sigue pensando como lo hizo hace 23 siglos Protágoras de Abdera en el sentido de considerar al hombre: “La medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son.”

El libre desarrollo de la personalidad insinuado en el artículo primero constitucional es un derecho residual, es decir, no establecido en otras garantías, derechos humanos y fundamentales. Este derecho humano ha potencializado la idea de derrotar al principio lógico de no contradicción, es decir, una persona puede ser y no ser a la vez. Nacer mujer y ser hombre o viceversa. O en otros casos, no ser ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, “no binarios.” “La verdad es la mentira más eficaz” se atrevió a sentenciar Nietzsche.

¿Cómo puede un notario público (fedatario) generar un documento protocolizado de escritura pública en un terreno comprado en el ciberespacio? Peor aun ¿Qué ley se aplica en el caso de la comisión de delitos en el ciberespacio? Lex loci delicti es el latinismo para determinar la ley competente para procesar a una persona que ha cometido un delito en cierto territorio. Hoy día la tecnología puede realizar arte. ¿Dónde radican los derechos de autor y propiedad intelectual? Los acosos sexuales en el metaverso. Los avatars pueden cometer ilícitos, ¿Quiénes responden por ellos?

¿Dónde estamos los abogados? Somnolientos ante este tema. Debemos ocuparnos y estudiarlos, no dejarlos pasar. El futuro nos alcanzó y nos encontró pensando en el pasado.

Me niego aceptar la posibilidad de parafrasear e invertir el sentido de la aporía de Terencio: “Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno”, por Robot soy, nada de lo robótico me es ajeno. No, ¡no soy un robot!