El Par y la onda

El pasado 19 de septiembre se cumplieron 40 años del fallecimiento del escritor y ensayista veracruzano Parménides García Saldaña, quien partió a la temprana edad de 38 años, víctima de una pulmonía que se le agravó, producto, dicen, de la vida desenfrenada y de los excesos que llevó. Murió joven, enfermo y solo, pero vivió, como se diría en el argot popular: “como quiso”. El Par, junto con José Agustín y Gustavo Saénz, fue el creador de un nuevo movimiento literario que irrumpió en la década de los sesenta a la que se denominó Literatura de la Onda, la cual se enfocó en las vicisitudes de la vida de la clase media urbana, específicamente, de los jóvenes, de su lenguaje y de sus formas desenfadadas y contestarias que rompían con los rígidos esquemas sociales de la época.

El trabajo creativo de García Saldaña se enmarcó en los ambientes musicales del pop y del rock and roll, del desenfreno de la libertad sexual y del uso de las drogas. En sus obras literarias se observan dejos de ironía y sátira hacia la obstinación de la clase media que buscaba asemejarse a las formas de los ricos y de los gringos. También dejó una mordaz crítica a los convencionalismos de la época y la estructura social de mediados del siglo XX que de una u otra forma oprimía libertades y establecía pautas estrictas del rol y el papel sociales que debían cumplir mujeres y hombres, jóvenes y viejos. Sin cortapisas siempre esgrimió una dura crítica a la doble moral mexicana.

La escritura de Parménides García Saldaña se caracterizó por su cargada irreverencia, naturalidad y genialidad. Se trató, sin duda, de un escritor adelantado a su tiempo. Su literatura estuvo influida por la Beat Generation, la música del rock y el blues, del marxismo, y demás. Como articulista, escribió para diversos diarios y revistas como “El Sol de México”, “El Heraldo”, “Excélsior” y “El día”. Escribió: “Pasto Verde” (1968); “El Rey Criollo” (1970); “En la Ruta de la Onda” (1974); “En algún lugar del rock” (El Callejón del Blues) (1993); el poemario titulado “Mediodía” (1975); “Pueblo Fantasma”, guión de película, el cual se trató en la adaptación de un cuento, en conjunto con Juan Tovar y Ricardo Vinós.

Mi interés por García Saldaña nació hace quince años, en 2007, cuando cursé la clase de Literatura mexicana en la Preparatoria 1, en aquella ocasión tuve la oportunidad de leer por primera vez el relato “Stranger in Paradise”, que forma parte de su libro “El Rey Criollo”, publicado originalmente en 1970. Esa lectura me pareció sugerente, atractiva y envolvente. Por diversos motivos, no había logrado leer más allá de aquel relato de mis tiempos de estudiante preparatoriano, hasta hace dos años que leí por completo “El Rey Criollo” (2018); “Pasto Verde” (2015); “El Callejo del Blues. Revisited” (2015) y “En la Ruta de la Onda” (2014). En su cuadragésimo aniversario luctuoso va este sencillo, pero sincero homenaje a este gran escritor que falta por (re)descubrir.