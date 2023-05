Un nuevo fin de curso en la Universidad

Echemos a vuelo las esquilas de nuestro

entusiasmo, corten el aire

las flechas lumínicas de nuestros hurras,

estremezcan el ambiente las salvas atronadoras de

nuestros aplausos para dar aliento en su éxodo

triunfante a esa parvada que va rumbo a la

basílica sacrosanta donde se venera al dios único: el

saber, para canjear en el tabernáculo de ese dios

la moneda sin brillo de las dudas, por los

deslumbradores y cantarinos escudos de la verdad

Gonzalo Pat y Valler,

rector de la Universidad (1926)

La disertación del doctor Gonzalo Pat y Valle, quien fuera rector de la Universidad Nacional del Sureste, es elocuente para los tiempos que vivimos los docentes de diferentes centros escolares universitarios.

Las facultades, las preparatorias y varios centros escolares de educación media superior están cerrando sus cursos regulares semestrales, lo que implica la cercanía de los inhóspitos tiempos de exámenes finales, y digo inhóspito por todo lo que representa, tanto para estudiantes como docentes, pero, lógico, sin afán de calumniar estas importantes herramientas de aprendizaje.

Es una semana que a todas luces genera situaciones emotivas de todo tipo en quienes nos encontramos en las aulas de clases, por supuesto comenzando con los propios estudiantes y concluyendo con la comunidad docente por todo lo que representa la época de finales. Se tratan de tiempos de cerrar ciclos, de abrir los brazos para dejar ir a esos jóvenes con espíritus inquietos y que sigan su trayectoria formativa, tanto académica como de vida. Personalmente, es una temporada de gran satisfacción por ver cómo mis estudiantes llegan a una de sus metas, con quienes compartí momentos, espacios y situaciones que, en ocasiones, trascendieron los aspectos académicos, pero he de confesar que son también momentos que me causan gran recogimiento por el hecho de saber que ya no estaré compartiendo más instantes de aprendizaje con ellas y ellos.

Estas líneas las dedico a todos los estudiantes con los que tuve la oportunidad de compartir el espacio áulico durante el ciclo escolar 2022–2023, tanto en la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria como en el Club Preparatoriano. Deseo que cada uno tenga el mayor de los éxitos en sus respectivos proyectos escolares, académicos y personales. Muchos están por transitar hacia su formación profesional, por lo que estas semanas son de suma importancia para cada uno, por lo que espero que el resultado que obtengan sea el deseado.

Agradezco a cada uno por haberme permitido compartir lo poquito que sé durante nuestras sesiones de clase y, especialmente, por transmitirme sus perspectivas, visiones y saberes.

Estos días me permiten reflexionar sobre mi rol docente, que en comunión con lo dicho por Paulo Freire en Cartas a quien pretende enseñar, puedo concluir que: “nuestra tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas, de la geografía, de la sintaxis o de la historia”, sino que ha de trascender en sumar y luchar por una transformación de la realidad social.