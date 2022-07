Unidades de medición… cuentas de rendición

Cuando estamos en la parte de la planeación de la empresa, como buen primer principio de administración, algo que no se nos debe olvidar son las unidades de medición. Podrás tener todos los objetivos bien definidos, pero si no se mide nada en la organización, es imposible saber si estás logrando tus metas y objetivos. Y recuerda que la principal característica de los objetivos es que sean medibles y cuantificables, entre otras cosas. Para saber si una unidad de medición te va a servir, debes tener en claro algunos aspectos para decidir si la integras entre tus indicadores de medición o simplemente las dejas pasar sin pena ni gloria.

Aquí 5 aspectos a definir para saber si integras un indicador de medición a tu empresa:

1. Lo que vas a medir: todo parte de qué es lo que quieres medir. Recuerda que no debes de hablar de situaciones en general, debes hablar de tendencias de ventas, costos, productividad en un rubro específico, eficiencia en inventarios, cualquier cosa que vayas a medir, pero que todos entiendan lo mismo. Importante dejar claro el proceso de medición.

2. Definir el objetivo del porqué lo vas a medir: en pocas palabras, establecer la razón concreta del porqué vas a medir lo que vas a medir. Debe haber una razón de peso, pues esta medición debe ir muy ligada al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Recordemos que estos indicadores deben nacer de la razón de ser de la empresa y sus metas establecidas.

3. Definir si es un punto clave: hay que dejar en claro que muchas cosas o comportamientos se pueden medir en una empresa, pero es determinante para quedarte con él o no será la importancia del mismo en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Si lo que mides no está establecido ahí, entonces este indicador no te servirá de nada o será irrelevante en el desempeño.

4. Nombrar un responsable de la medición: definir quién se va a encargar de la medición es igual de importante que lo demás. Si no hay una cabeza responsable, entonces no obtendrás tus resultados en tiempo y forma, si es que te enteras de ellos. Normalmente el responsable es la persona que encabeza un departamento o un área dentro de la organización.

5. Establecer la periodicidad de revisión: establecer cada cuándo se va a medir es un requerimiento importante, pero más aún, cumplirlo en tiempo y forma. Un indicador medido a destiempo, se vuelve totalmente inútil. Ahora sí, elige tus indicadores y ¡a darle!