Las personas… hablarán por ti

La gente siempre hablará de otras personas, incluso sin conocerlas. Pareciera es parte de nuestra cultura el emitir una opinión sobre alguien con total autoridad, como si lo conociéramos tanto y de años atrás. Lo que es una realidad es que siempre será agradable escuchar a una persona que se exprese de manera positiva y bien sobre otra. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones lo que escuchamos es algún comentario negativo y de mala vibra sobre alguien. Si nos enfocáramos en hacer esos comentarios en positivo, la energía giraría de manera diferente. Lo que sí es un hecho, es que el perfil tanto de las personas que hacen los comentarios positivos como los negativos, es muy claro y definido. Pero para enfoque de este artículo, hablaremos del tipo de personas que hablan bien de nosotros.

Aquí te menciono 5 tipos de personas que hablarán bien de ti:

1. Feliz: la persona que es completamente feliz no tiene la necesidad de tirarle energía negativa a nadie, de hecho no se siente bien haciéndolo e incluso ni le pasa por la cabeza hacerlo, pues sabe que es una pérdida de tiempo y energía que no vale la pena dedicárselo. Si hablan, tienen comentarios agradables y buenos sobre las personas.

2. Agradecida: nada más hermoso que ser y estar con una persona agradecida. Este tipo de personas son aquellas que te agradecerán siempre hasta el más mínimo detalle que tengas sobre ellos o con ellos. Y no solo hablan bien de ti, sino también agradecen las cosas materiales y espirituales que le suceden.

3. Noble: cuando hablamos de estas personas, hablamos de esencia pura y sin malicia, que siempre buscarán conciliar para evitar cualquier conflicto. Nunca hablan mal de nadie porque no está en su sangre hacerlo. Estas personas traen sus valores y moral muy en alto, siempre serán éticos y provocarán vibras positivas.

4. Plena: alguien pleno no tiene porqué, ni necesidad de hablar mal de nadie. Si lo ves mencionar algo de alguien, es solo para recomendarlo. Y además, siempre será una persona que le emociona el éxito de sus amigos y su familia, que disfruta ver el crecimiento de los demás y que incluso los motiva a desarrollarse.

5. Conforme: no confundir con los conformistas, hay una gran diferencia, el conformista no quiere más nada y el conforme sabe que tiene lo que merece hasta ese momento, porque luego querrá más. Por lo que alguien que está conforme con su vida, es alguien que jamás tirará mala vibra a nadie. ¡Sé una buena persona!