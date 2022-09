Independizarse… sin excusas

Oportunidades se nos presentan día con día en la vida y nosotros decidimos si las tomamos o no. Lo que sí no se vale, es lanzarle la culpa a alguien más o a algo en específico, pues si no hemos logrado cumplir objetivos en la vida, y más aún, después de varias oportunidades, debemos preguntarnos si es el destino o somos nosotros boicoteando nuestras metas por cumplir, sobre todo, cuando más cerca estamos de cumplirlas. Lo mismo sucede cuando por años decimos que nos queremos independizar, ya sea en lo personal o lo profesional, y luego de meses y años que nos pasan frente a la cara, nos damos cuenta que seguimos poniendo los mismos pretextos todo el tiempo. Aquí te menciono 5 excusas que utilizamos para evitar independizarnos:

1. No tengo dinero: Este es el pretexto universal de las personas con pensamientos limitados y de pobreza. Las personas con mentalidad de ricos, dirían, ¿qué tengo que hacer para poder conseguirlo? Es irrisorio cómo un pensamiento tan limitado nos reduce a nosotros mismos el crecimiento y desarrollo para poder dar un paso adelante.

2. No tengo tiempo: Las personas desorganizadas o perezosas, jamás van a encontrar el tiempo que necesitan, no solo para independizarse, sino también para hacer ejercicio, viajar, tomarse un descanso, buscar un mejor trabajo, tomar su clase de pintura, etc. Sabemos que siempre habrá tiempo para algo, solo es buscar el espacio que nos acomode para llevarlo a cabo.

3. Tengo miedo: El miedo, como he mencionado en ocasiones anteriores, es el paralizador número uno del cumplimiento de los sueños. Por lo que como dicen por ahí: si tienes miedo… hazlo con miedo. Lo peor que te puede pasar es que no te salga, entonces replantearás tus objetivos y metas y a lo que sigue.

4. No puedo solo: Si no puedes solo, busca ayuda, de cualquier tipo, ahí afuera hay varias personas dispuestas a ayudarte, solo tienes que pedirlo. No seas de los que se ahoga en la orilla por orgulloso o penoso. Pide ayuda cuando la necesites, pero nunca te olvides de agradecer al infinito por los que te ayudaron. Tú harás lo mismo por otros.

5. No tengo experiencia: Aunque esta excusa pareciera de primera instancia que es válida, es totalmente refutable para una persona que realmente quiere independizarse, pues la experiencia y el conocimiento se van adquiriendo con el tiempo. Por lo que mientras más te tardes en decidir, menos tiempo te queda. Deja las excusas para los mediocres, arranca con todo.