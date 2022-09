Piensa rápido… o se te va el tren

Si contáramos la cantidad de ocasiones en las que hemos perdido la oportunidad de lograr algo por la simple razón de darle vueltas a un asunto por tener no la menor idea de qué decisión tomar al respecto, probablemente nos sorprenderíamos a tal grado que evitaríamos que eso volviera a suceder, por lo menos por esa razón. En ocasiones en la vida nos encontraremos con situaciones que merecen de nuestra atención total, porque debemos tomar una decisión de manera rápida y el tiempo apremia. Para otras, tendrás tiempo incluso de consultar con tus mentores de ser necesario, pero, al final, debes estar preparado para estos momentos intensos que requieren toda tu atención y enfoque para poder resolver inmediatamente.

Aquí te menciono 5 obstáculos que no nos permiten tomar decisiones de manera rápida:

1. No valoras el tiempo: si supieras que costo tiene el tiempo, sobre todo cuando algo es urgente, valorarías más la calidad de los momentos, que la cantidad. Por lo que, al costear tu tiempo, verás que el tiempo es dinero. Te aseguro que cuando entiendas este valor, te ocuparás de sentarte a tomar las decisiones necesarias para resolver situaciones.

2. No estructuras tus pensamientos: cuando no llevas una metodología para la toma de decisiones, es probable que logres perder, además del tiempo, más oportunidades. La falta de estructura mental, es ocasionada por el desorden que llevas de pensamientos, dedícale tiempo a estructurar tu mente y pensamientos para lograr efectividad en tu toma de decisiones.

3. No tienes enfoque: la dispersión es el peor de los enemigos cuando se trata de perder el tiempo. Tardas mucho en aterrizar ideas primarias, pues tu falta de concentración impide lograr los resultados que esperas, ya que te consume la procrastinación de boicotear todo lo que intentas comenzar con pretextos de distracción perfectos para impedirte avanzar.

4. No aprovechas tu experiencia: si algo puede ayudarte a decidir de manera más rápida, es tu propia experiencia en la vida. Así es que aprovecha lo que la vida te ha enseñado y ponlo en práctica para resolver los enigmas en el momento preciso que los necesites.

5. No sabes lo que quieres: definitivamente si quieres resolver algo en tu vida, tienes que saber exactamente lo que quieres. Si por alguna razón no lo sabes, tómate el tiempo para pensarlo y analizarlo, para cuando se presenten las situaciones, sepas cuáles son tus prioridades. Por lo menos saber qué es lo que NO quieres.

Ahorra tiempo y mira solo hacia adelante.