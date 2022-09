Para cumplir… hay que sufrir

Puede haber gente con más talento que tú,

pero no hay excusas para que alguien

trabaje más fuerte que tú Derek Jeter

El cumplimiento de las metas se convierte en un viacrucis de sufrimiento cuando no estamos conscientes de lo que tenemos que sacrificar para poder lograrlas. Si bien, tampoco se trata de estar en esta vida sufriendo, sí debemos comprender que el lograr metas es una cuestión de esfuerzo. No existe un solo caso de una persona que haya cumplido sus sueños únicamente estando sentado en su silla sin hacer absolutamente nada y pretendiendo que las herramientas, las ganas, la actitud y, sobre todo, los resultados, le cayeran del cielo. Hay que insistir y resistir.

Aquí te menciono 5 pasos para lograr el cumplimiento de metas:

1. Accionar: puedes pensar y tener los mejores planes de acción para llegar a tu punto final de lo que tanto quieres, pero, si no actúas, no puedes empezar el recorrido. El camino al éxito empieza desde que comienzas a accionar, a hacer, a andar, entonces sí, a partir de ahí, empieza el andar para encontrar nuestro punto de obtención de la meta.

2. Fracasar: es una regla universal de la vida el que tengas que fracasar, no una, sino varias veces. Sin el fracaso, jamás conocerás el éxito. La diferencia entre unos y otros, es qué hago con el fracaso, cómo transformo ese tropiezo en algo que me empodere más y me dé aún más energía y experiencia para seguir hacia el cumplimiento de mi meta.

3. Aprender: en el camino hay que ir aprendiendo y acumulando las experiencias necesarias para poder llegar de manera más rápido a la meta. Si en vez de aprender nos dedicamos a lamer las heridas o buscar pretextos de porqué fracasamos y, sobre todo, buscando culpables de lo que nos sucede, mucho menos vamos a tomar esos eventos para sumar y multiplicar.

4. Entrenar: como todo en la vida si quieres llegar a ser bueno, tienes que practicar una y otra vez. Nadie que domine una disciplina, por mucha facilidad que tenga, se la ha pasado sin practicar. Aún con todas las facultades del mundo, la práctica hace que la ejecución sea más relajada y proporciona mucha seguridad y confianza en nosotros mismos.

5. Prosperar: con todo lo anterior solo te queda ir mejorando de vez en vez y cada día estarás más cerca de lograr cumplir tu meta. Es un hecho que cada acción, que cada fracaso, cada aprendizaje y cada práctica, te acercó más a cumplir lo que esperas. Nadie que lleva estos pasos se queda estancado.