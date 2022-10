Marca personal… cuidado pasional

Cuando empezamos en nuestra etapa de madurez a querer encontrar nuestra vocación, empezamos por cuestionarnos qué es lo que queremos hacer o qué debemos hacer y no tenemos idea por dónde comenzar. Cabe mencionar que muchas personas también nacen y se desarrollan en tales ámbitos en el crecimiento de su vida, que les es muy fácil saber cuál es su vocación y lo que van a hacer por el resto de su vida. Sin embargo, para aquellos que crecemos con esas “dudas”, debemos ponerle atención a ciertos procesos o detalles en nuestro entorno y en nuestra vida para poder elegir lo que es nuestro y crear nuestra propia marca personal.

Aquí te menciono 5 formas de encontrar tu marca personal:

1. Hacer lo que te gusta: el sueño de todo ser humano es hacer lo que le gusta. Ese sueño se convierte en algo espectacular cuando, además de hacer lo que nos gusta, nos comienza a dejar dinero en abundancia. Ese es el clímax del sueño y al que pretendemos llegar todos. Así es que concéntrate en eso para desarrollarlo y crecerlo.

2. Date cuenta en qué eres bueno: imagina si después de hacer lo que te gusta, resulta que eres muy bueno en eso. Prepárate porque no habrá mejor manera de crear tu propia marca, pues tu mercado meta te identificará de manera fácil e inmediata. No dejes de practicarlo, pues no solo se trata de ser bueno, sino de ser el mejor. Que por esfuerzo no pare este asunto.

3. Observa a qué personas admiras: una de las cosas que nos “delatan” el tipo de persona que somos y las cosas que nos gustan y los modelos a seguir, es la determinación del tipo de personas que seguimos en redes o que admiramos en algún ámbito, ya sea social, deportivo, profesional. Fíjate bien de esto y trata de analizar las razones profundamente del porqué son tus modelos.

4. Investiga con gente cercana: una ayuda muy importante y que te puede dar parámetro de por dónde seguir, es preguntando a las personas cercanas a ti, ya sea amigos o familiares, cuál es su opinión de ti, cómo te perciben, qué observan de ti en cualquier sentido… eso te puede ayudar a completar una personalidad que intensifique tu marca personal.

5. Descubre tu mercado meta: para finalizar sería adecuado, una vez que recabes la información y antes de diseñar tu personalidad final de marca personal, que veas y estudies quién es tu mercado meta para poder llegarles de manera directa y firme. Es necesario estipular ese perfil de tu nicho de mercado para ser más eficiente en tus tareas.

¡Tú eres tu marca!