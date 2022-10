Bienvenidas las críticas… constructivas

Opinar o emitir un juicio o crítica hoy en día es algo aparentemente necesario para algunas personas. Y no estoy peleado con eso, con lo que estoy peleado es con las personas que critican destructivamente, queriendo engañarnos diciendo que su crítica es constructiva, pero sabemos que no es así desde el momento que la emiten, pues no conocen todo el contexto de la historia o alguien les dijo de manera indirecta o simplemente no tienen idea de lo que sucedió y por no verse desinformado decide criticar de manera severa. Cuando hay opiniones tan polarizadas como las que vivimos hoy, suele suceder que el constructivismo se pierde en el camino.

Aquí te menciono 5 reglas que debes cumplir para emitir una crítica constructiva:

1. Conoce el tema: como primera instancia y mínima, antes de emitir una crítica debes conocer el tema sobre el que vas a emitir tu opinión. No hay crítica menos saludable que la que carece de conocimiento del tema, pues no solo se vuelve inservible, sino además, carece de total valor para quien recibe dicha crítica.

2. Escoge el momento: para todo hay un momento y un lugar y este caso no es la excepción. Siempre será adecuado emitir tu crítica en el momento preciso, que normalmente es cuando te la piden, pero principalmente cuando el momento lo apremia. Una crítica fuera de tiempo y lugar, solo provocará irritación y le resta valor a tu opinión haciendo que pierda utilidad para el criticado.

3. Siempre sé respetuoso: hay dos momentos en los que debes ser totalmente respetuoso, uno en la forma en la que emites tu crítica y las palabras y el tono que utilizas para ella, y otro cuando, en su caso, la persona que recibe tu crítica te pide derecho a réplica. Esto es válido, pues en ocasiones la persona quiere darnos más contexto para entenderle mejor.

4. Emite crítica solo si te lo solicitan: esta regla es preferente, pues se aconseja que solo se emita una crítica cuando sea solicitada, de lo contrario tiende mucho a ser cuestionada. Esto no significa que no sea real y verdadera, pero la gente no valora que le den críticas constructivas cuando no las solicitó porque normalmente cree que no las necesita pues todo está bien.

5. Emite crítica solo si hay deseo de cambio: no gastes saliva de más. Si consideras que la persona, por la razón que sea, dudas que vaya a cambiar, no te desgastes. Pocas personas tienen la madurez y deseo de recibir crítica constructiva para mejorar.

Cuida las reglas mencionadas para no dar opiniones en vano.