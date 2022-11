¿Qué tanto… es tantito?

Si en vez de enfocarnos en las cosas negativas lo hacemos en las positivas, este mundo giraría de manera diferente. Y que quede claro que no se trata de que ignoremos las cosas malas o actuemos como que no sucedieron, al contrario, es estar conscientes de que hubo un error, o algo salió mal y tomarlo como una oportunidad de cambio. A lo mencionado anteriormente podemos añadir ¿qué tanto nos costaría decirle a la gente frases o palabras positivas o que los hagan sentir mejor? Sin duda alguna, en ciertos momento de la vida requerimos que alguien nos diga algo así o ¿porque no?... decirlo nosotros a alguien.

Aquí te menciono 5 expresiones que puedes decirle a alguien para alegrarle la vida:

1. Eres increíble: este comentario es una declaración implícita de amor puro. Tanto la persona que la dice, como la persona que la recibe, son dignas de admiración. Sobre todo si esta frase la mencionas en un momento en el que alguien se encuentre desanimado o cabizbajo. Esta frase es una inyección de ánimo puro para quien la recibe.

2. Eres bueno: si te encuentras en un momento en el que dudas de lo que haces o piensas, cuando alguien se refiere a ti como una persona buena, está diciéndote que eres una persona de buen corazón, que tienes ética, moral y valores, que tu esencia es de una persona digna de seguir, pues tus acciones están hablando por ti.

3. Tú puedes: cuando algo se está complicando en tu vida o cuando sientes que las fuerzas te hacen falta para culminar algún proyecto personal o profesional, esta frase puede mover lo suficiente en tu interior para llevarte a dirigir dicho proyecto a buen puerto. ¿Qué nos cuesta extender la mano a alguien para darle una motivación que quizá pueda cambiar su vida?

4. Gracias por tu ayuda: siempre será gratificante recibir las gracias de alguien a quien ayudaste de cualquier manera. Y nosotros debemos ser eternamente agradecidos con las personas que nos han ayudado en la vida y que sepan, sobre todo, que les estamos agradecidos. Aunque alguna persona te ayude sin esperar nada a cambio, no nos exime de darle las gracias.

5. Gracias por existir: por último, este agradecimiento creo que resume muchas cosas, no solo por la gratitud en sí, sino también por la clarificación que deja a la persona lo importante que es un tu vida o que fue en algún momento determinado. Agradecer la existencia de alguien es el mejor homenaje que le puedes hacer o que te pueden hacer.

¿Qué nos cuesta hacerlo? ¿Qué tanto… es tantito?