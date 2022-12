Date el tiempo… y disfruta

Vivimos en tiempo de extrema carrera, lo cual produce tensión y estrés. Si no nos damos el tiempo para realizar ciertas tareas, el cuerpo te cobrará la factura tarde o temprano. El exceso de trabajo, pendientes o preocuparnos por cosas que no nos competen, no ayudan a estabilizar nuestras emociones y nuestra energía, por lo que debemos procurar darnos el tiempo para abrir la válvula de escape y se liberen todas esas tensiones y presiones que nos aturden día con día.

Aquí te menciono 5 cosas a las que tienes que dedicarles un tiempo:

1. A descansar: todo cuerpo física y mentalmente tiene que tomar un receso para poder recuperarse de las diversas actividades que realiza. Es necesario, e incluso diría yo, que es obligatorio, pues la reposición que requiere el cuerpo es base para poder desarrollarse. Incluso en los deportes se manifiesta que el secreto de un buen rendimiento, es el descanso.

2. A comer algo que te guste: independientemente de tu ritmo de vida y tu dieta, por muy saludable que sea, requiere de una distracción de tu comida favorita. No importa si es sana o no, es lo que te gusta, y tu cuerpo se relaja y se suelta cuando recibe esos sabores que te llenan literalmente el alma. Si eres de los que se cuida, no te preocupes, pudieras no romper tu dieta de manera frecuente.

3. A organizarte: tenemos que hacer un tiempo para organizar nuestra vida, tanto personal como profesional. Puedes realizarlo en una agenda o en una lista de actividades e incluso en un organizador de actividades diversas, como más te acomode, pero el tiempo de atención a tu orden y organización es primordial para poder trabajar o vivir menos tenso o presionado.

4. A hacer algo que te haga sentir pleno: sin importar si esta actividad es física, mental o espiritual, dedícale tiempo a algo que te llene por completo. Alguna tarea que te haga sentir lleno de vida o que sea tu pasión. Si no hay el tiempo para hacerla tan seguida como quisieras, dedícale lo suficiente para lograr desconectarte de la realidad en la que vives para hacerla con gusto.

5. A compartir con familiares y amigos: si algo es regocijante, es dedicarle tiempo a la convivencia con tus familiares y compartir tiempo entre tus amigos. De la misma manera aunque no sea frecuente, no dejes pasar la oportunidad de realizarlo, pues la vida se nos pasa enfrente sin pedirnos permiso.

Dedicarle tiempo a estas actividades o a algunas de ellas, logrará que nuestro cuerpo trabaje como olla de presión.