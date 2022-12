Desarrollo… arma para destacar

Como buen fin de año nos entra la motivación para escribir nuestros objetivos del año venidero. Sin embargo, sería bueno saber cuántas de las personas que los inician los terminan. Eso nos daría la idea de lo fácil que es escribirlos en papel y lo difícil que es llevarlos a cabo. La diferencia que podría existir año con año, sería nuestra prioridad de las cosas que queremos conseguir en la vida, lo cual implica ir creciendo y desarrollándonos en las áreas que consideremos importantes en cada uno de ellos.

Aquí te menciono 5 objetivos que te debes plantear este año para poder desarrollarte:

1. Capacitarte: puedes llamarle lectura, cursos, talleres, presenciales o en línea, mentoría, tutoriales o como mejor te acomode, pero todo eso forma parte de una capacitación formal e informal que te va a ayudar a crecer y desarrollarte de manera eficiente. Lo importante es hacerlo constante aunque sea de poco en poco. La persistencia es más importante que el volumen.

2. Llevar una vida sana: llevar una vida sana implica muchas cosas, pero las más importantes son: comer lo menos procesado posible, llevar una rutina de ejercicios o deporte, evitar lugares contaminados, cuidarse en los lugares a los que vas. Si las haces todas, tienes mayor probabilidad de estar sano y poder competir para lo que sea necesario.

3. Cuidar tus finanzas: cuidar tu dinero o tu patrimonio no significa que no lo uses, solo implica una diversidad de verbos que te ayudan a tu solidez financiera. Gastar inteligente, invertir, ahorrar, negociar, proyectar, presupuestar, etc. Y te garantizo que con eso podrás desarrollar tu parte financiera de buena manera y acrecentar tu patrimonio.

4. Trabajar por objetivos: acostúmbrate a trabajar sobre metas y objetivos, no solo el fin de año, aprovecha todo el año para hacerlo de manera sistemática y verás que si les das seguimiento, alcanzarás más metas de las que te imaginas. Se trata de ser eficiente y productivo para desarrollar nuestra persona y poder crecer en menor tiempo.

5. Controlar tu actitud: nada ni nadie tiene el poder para hacerte cambiar de actitud. Tu decides qué te afecta y qué no, e incluso, que lo que te afecte realmente por dolor, lo puedas manejar a tu favor. La actitud es una gran compañera si así lo decides, es una abridora de puertas automática. Aprovecha su potencial y que sume contigo. Tu comportamiento te define.

Te prometo que si desarrollas esto en ti, comenzarás a notar una diferente significativa en tu vida