Simplificando… ando

Solemos complicarnos la existencia por medio de acciones que no nos llevan a ningún lado. Pero si lo pensamos analíticamente, podríamos llevar una vida más fácil si nos centráramos en las cosas importantes y en las que decidamos nosotros mismos. Sin embargo, pareciera que las personas queremos complicarnos enredando el asunto más de lo que se podría enredar de manera natural y somos tercos para quedarnos en lugares donde solo complicamos todo. Incluso pareciera que cierta gente tuviera cierto poder sobre nosotros y nos dificulta poder salirnos de ahí para poder seguir con nuestras vidas sin importar lo que digan los demás, mientras nosotros estemos bien.

Aquí te menciono 5 formas de simplificar tu vida:

1. Diferencia lo que necesitas de lo que no necesitas: para empezar a simplificar debes enlistar lo que realmente necesitas en la vida y lo que no. Una vez que identifiques mentalmente aquello que es una necesidad para ti, sin importar si es material o espiritual, pero procurando una balanza, elimina lo que no te sirve y deséchalo para poder continuar y quitarte un peso de encima.

2. Elimina lo que no te haga feliz: habrá cosas en la vida que te llenen de felicidad y otras cosas que no tanto. Esas que no te permiten la plenitud, elimínalas y procura siempre tener más momentos o actividades de aquellas que te permiten tener una sonrisa pegada a tu cara durante todo el día. Eso es vibra, lo notarás de inmediato.

3. Acepta lo que sucede: cuando aprendas a aceptar las cosas que suceden a tu alrededor, liberarás una carga emocional importante que te permitirá andar más ligero en la vida. Y eso es precisamente simplificar la vida. Y me refiero a las cosas que no puedes controlar. Las que controles, pues ya decidirás si las aceptas o no.

4. Suelta lo que no sume contigo: deja ir a toda persona, cosa o evento que no sume a tu causa de vida. En pocas palabras, elimina lo que te resta y te hacer sentir menos. Eso es muy sencillo, solo fíjate con quien creces y te desarrollas, y con quien te estancas y solo encuentras obstáculos. Eso te dará una buena pista para decidir.

5. Disfruta los momentos: sin más ni menos, al quedarte con menos cosas, personas y momentos, te permitirás disfrutar y gozar todos y cada uno de ellos, pues son los que te llenan y te hacen sentir pleno. Deléitate lo más que puedas, algunos solo los vivirás una vez. Ten el valor de eliminar todo aquello que te impide simplificar tu vida y notarás qué liviano se hace vivirla y disfrutarla