Preocúpate menos… suelta más

Las cosas que nos agobian, jamás nos permitirán crecer, desarrollarnos y sí ocasionarán la falta de enfoque que se requiere para ir dando pasos hacia adelante. De hecho, si sacáramos un mapa de nuestro cuerpo donde se pudiera representar en colores lo que nos afecta al andar preocupados en algo o alguien, es muy probable que nos demos cuenta del daño que esto ocasiona en nosotros y empecemos por soltar cosas que nos causen ese estrés que tanto nos detiene y lastima.

Aquí te menciono 5 cosas que deberían preocuparte menos o nada:

1. Lo que la gente piense o diga de ti: sin importar si es en pensamiento o palabra, la gente no te hace quien eres hoy. La única persona que te debe importar lo que opina o piensa de ti, eres tú mismo. Tenemos esa mala costumbre de preocuparnos por lo que andan diciendo de nosotros, sobre todo cuando es malo o negativo. Nadie tiene el poder de influir sobre ti, a menos que se lo permitas.

2. Lo sucedido en el pasado: si algo no puedes cambiar en tu vida, es lo sucedido en el pasado. Así es que lo único que nos preocupa en ocasiones del pasado es lo que hicimos mal, pues lo positivo y bueno nunca nos preocupará. Por el contrario, los errores del pasado pudieran agobiarnos de tal manera que se conviertan en piedras sobre nosotros. Mejor toma la lección que te deja ese error y suelta lo más pronto. Incluye los “hubiera” en esta lista.

3. Lo que no puedes controlar: entiendo que algo que no puedas controlar te preocupe, pero si quieres por lo menos pasarla mejor, haz lo que tú puedas hacer al respecto y lo demás déjalo al universo. Entiendo que una situación de un ser querido puede preocuparte, pero si no está en ti la resolución, te consumirás en vano. Trata de soltar y pide fortaleza. Orar puede ser otra forma.

4. Lo que la gente haga o no haga con sus cosas: sin hablar del sentido del chismoso o metiche, existe gente que se sumerge tanto en algún personaje, que critica, y no necesariamente de manera despectiva, a las personas que tienen algo que no aprovechan en su vida, y que si ellos la tuvieran lo aprovecharían mucho más y mejor.

5. La acumulación de bienes materiales: si nos preocupamos por acumular bienes materiales, nos desocupamos de atender nuestra parte espiritual. Por lo que la balanza en nuestras vidas no será la adecuada y dificulta más lograrlo. Cuando te enfocas sin preocupaciones, lo material y lo espiritual llegan de la mano. Suelta lo que te estorba y ocúpate más.