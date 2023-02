Adiós… a las malas rachas

Todos en esta vida tenemos momentos en los cuales sentimos que las cosas no salen como esperamos, e incluso, que salen muy mal. Y si nos enganchamos en este tipo de situaciones, podemos prolongar está mal llamada mala racha por mucho más tiempo. Sin embargo, es prudente que cuando comencemos a sentir esta sensación, nos frenemos de golpe y hagamos algunos pequeños análisis para poder contrarrestar esta inercia aparentemente negativa. La realidad es que si somos objetivos y honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de muchos detalles que podremos reinventar para poder seguir adelante.

Aquí te menciono 5 pasos para salir de las malas rachas:

1. Es pasajero: nos podríamos hundir en depresión si pensamos que las malas rachas o malos momentos duran toda la vida. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que sucede y que es algo temporal y pasajero. No sucede por mucho tiempo y todo el tiempo (a menos que lo permitas). Así es que aceptando esto, entenderás que tienes que relajarte y esperar.

2. Son eventos mutuamente excluyentes: lo que te suceda hoy y mañana, no necesariamente tienen que ver una con otra. Que se te queme el pastel en el horno, no tiene que ver con que llueva mañana, se te pierdan las llaves del auto y así sucesivamente… por lo que te recomiendo que te des cuenta que son sucesos aislados y que uno, no te llevó al otro.

3. Plantea objetivos alcanzables: analiza y replantea tus objetivos y metas de ser necesario, para poder estructurar un plan que los acompañe. Cuando diseñas los objetivos se trata de poner metas a alcanzar y que incluso sean retadoras, pero tampoco se trata de poner cosas inalcanzables que lo único que logran es desmotivarte a seguir.

4. Enfócate en tus talentos: diseña tu plan de acción en base a tus talentos, tus fortalezas. Pues los talentos son los que te tienen en el lugar en el que estás, son los que te llevarán aún más alto de lo que ya estás. Los talentos son los que nos van a diferenciar de los demás y por los que la gente nos tendrá en la mente para identificarnos con nuestras especialidades.

5. Aprende y sigue: no te olvides que antes de continuar, hay que aprender la lección que nos deja cada uno de estos acontecimientos vividos. Si queremos crecer y desarrollarnos como personas, debemos tomar nota para identificar las oportunidades de mejora. Así que una vez aprendida la lección, sigue adelante.

Mientras más pronto identifiques tus malos momentos o rachas, más rápido saldrás de ellas.