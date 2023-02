Las mejores bofetadas… son con guante blanco

Cuando nos encontramos en el mundo público, y más con el antagonismo y polarización que se trae la gente, estamos propensos a ser criticados, estemos correctos o no, por los famosos “haters” que sólo andan viendo quién opina lo contrario o quién piensa diferente a ellos para acabarlos en segundos con una guerra de comentarios, que en ocasiones, rebasan lo violento, vulgar y fuera de proporción. Pero para este tipo de situaciones solo podría decir que tengo dos reglas: a) ignorarlo por completo y b) responder creativamente y con humor. La ironía la debemos tolerar porque sucede todo el tiempo, pero el sarcasmo ya es algo que contiene burla, por eso debemos ser más inteligentes y altamente creativos.

Aquí te recuerdo 5 formas de responder creativa y sarcásticamente cuando alguien te agrede o comenta tus opiniones de manera agresiva:

1. Voy a poner tu comentario en el banco… a ver si me genera algún tipo de interés: mejor forma de decirle a una persona que su comentario no te importa, no existe. Y aunque pareciera contradictorio porque lo estás contestando, lo que se trata aquí es de darle una respuesta que seguramente lo sacará de sus casillas.

2. Te insultaría… pero luego tendría que explicarte el insulto: esta manera de decirle al que se atrevió a opinar sobre ti, es un auténtico bofetón de ida y vuelta. No solo evito insultarte, sino que al evitarlo, te estoy insultando y diciéndole a la persona que no tiene la capacidad y tú no vas a perder tu tiempo.

3. Un momento, deja proceso tu opinión… ya está, acabo de tirar de la cadena: aunque este tiene un ligero dejo de esperanza al inicio, tratando de hacerle creer al individuo que opinó, que le quieres dedicar tiempo a su comentario, terminas sacando el revólver y disparándole a su orgullo.

4. Mucho odio y mucho ataque… pero aquí estás opinando sobre lo que expongo: este es de los que más duele cuando contestas, porque normalmente va precedido por mucha agresión contra ti, pero al decir esto, ya le partiste las ideas, pues con todo lo malo que piense de ti, te está dedicando tiempo.

5. Puedes parecer un idiota y actuar como un idiota, pero a mí no me engañas… realmente eres un idiota: este cierre sarcástico podría ser una frase maestra entre las frases. Porque, como la anterior, al principio deja algo que sugiere que hablas de ti, pero el cierre hace que se baje de su nube al darse cuenta de que es de él de quien hablas.

Recuerda que estás respuestas, solo se dan una por persona.