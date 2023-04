Saber dónde sí… y dónde no

Navegando por el internet me topé con un letrero en una foto que llamó mi atención y me puse a analizar cómo adaptarlo a este artículo, y al final, quedó esto. Me parece que las personas crecemos en ámbitos diferentes y tenemos distintos miedos, inseguridades y gustos en general. Pero a quién acudir y/o a dónde ir, es algo que en ocasiones sabemos, y en otras no. Otras veces estamos seguros de lo que NO queremos, pero no de lo que queremos o viceversa. Y me parece que, aunque siempre he defendido la frase: no importa que no sepas qué quieres, mientras sepas lo que no quieres… hoy te lo acepto momentáneamente, cuando andes perdido en ese limbo de no saberlo, pero si quieres lograr cosas concretas, definitivamente tienes que saber exactamente qué es lo que quieres.

Aquí te menciono 5 lugares en los que tienes que saber, qué hacer:

1. Dónde estar: debes saber en qué lugar debes permanecer, con quién y cuándo. Normalmente ese lugar te llama casi solo, porque es donde sientes paz y tranquilidad, incluso, el tiempo se pasa muy rápido y la sensación que te deja después de haber estado ahí, es de plenitud y alegría.

2. Dónde irse: el momento en el que debes irte, normalmente lo tienes claro, pero te cuesta trabajo aceptarlo para luego soltarlo. Contrario al lugar anterior, en estos lugares la gente te valora poco, no te trata bien y sobre todo, no hay respeto. Así es que no te sientas mal y vete de ese lugar que sólo entorpece tu crecimiento.

3. Dónde jamás regresar: es imprescindible que ya que te hayas ido de un lugar donde no te debías quedar, nunca regreses al mismo. Eso es algo que debes respetar, pues es el respeto a ti mismo y a tus valores. Nadie debe regresar nunca a donde no fue bien recibido, ni donde lo trataron de hacer sentir menos.

4. Dónde ir de visita: hay lugares en los que tienes que definir dónde sólo pasas de visita. Porque no es prudente quedarte todo el tiempo, porque quizá el exceso de ese tiempo empiece a restar a tu vida. Pero tampoco es para no regresar nunca. Son como esas personas que verlas mucho te involucran en su mundo negativo, pero una vez al año te hace muy bien verlos.

5. A dónde ir: lo más importante de todo, es que identifiques a dónde ir. Cuando sepas a dónde ir en cada momento de tu vida, puedo decirte que estás pisando la línea de la felicidad y sólo te queda darle continuidad a esas cosas que te hacen vibrar.

Ahora no sólo tienes que saber qué es lo que NO quieres, también debes saber lo que SÍ deseas en tu vida.