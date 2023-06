Si no controlas… no manejes

Existen personas que nunca se hacen responsables de sus actos, aun sabiendo que ellos tienen control sobre los mismos. Sin embargo, seguimos transitando en esta vida creyendo que nuestras reacciones son normales sin contemplar siquiera la posibilidad de poder analizarlas para corregirlas o mejorarlas. La humildad y la sencillez son el elemento importante en la aceptación de quienes somos. Una vez aceptando, ya podremos crecer y potencializar aún más nuestros talentos. Una vez que logremos controlar o controlarnos, seremos amos del universo.

Aquí te menciono 5 cosas que debes controlar:

1. El carácter: lo primero que debemos dominar es nuestro carácter. Partiendo de ahí, lo demás vendrá por añadidura. Pero el carácter es tan importante como cuidar nuestra salud física, pues de ese control o la falta de él, pudiéramos tener muchos problemas que se hubieran podido evitar si hubieras controlado tu carácter. Y ojo, tener un carácter fuerte y duro no significa que no lo puedas controlar. No te pido carácter débil, te pido control del mismo.

2. Las palabras: las palabras utilizadas en aspecto defensivo o sin contro, pueden herir mucho más que las acciones mismas, por eso debemos medir siempre lo que decimos y cómo lo decimos. Una palabra que salga de tu boca, en momentos en los que te sientes frustrado, engañado o burlado, pudiera romper toda una relación, pues aunque estés molesto y tengas razón, nada justifica tu falta de control. Le diste poder a la persona para ofenderte y ahí estuvo tu error.

3. La mente: cuando te encuentras en una situación en la que tienes que controlar y calmar tu mente, son de vital importancia los primeros minutos del evento. Lo primero que tendrías que hacer es calmarte y no pensar en negativo, sólo pensar en frío. Luego de calmarte, analizas y diseñas tu estrategia para llevarla a la acción.

4. Las acciones: si lograste controlar las 3 anteriores, es muy probable que este sea otro logro en tu vida, pues las acciones en su mayoría suceden por pensamiento y palabra, así es que a menos que sea algo que te cayó por sorpresa, tendrás la ventaja de controlarlo más fácil.

5. Tu vida: para cerrar con broche de oro, sólo te queda controlar tu vida, tú decides a dónde vas y dónde quieres estar, nadie más que tu es responsable de lo que le suceda. Dejemos de tirar culpas alrededor y hagámonos responsables de nuestros actos. Apóyate trabajando las partes en ti que más necesitan sanar.

Si no te controlas, no llegarás a ningún lado