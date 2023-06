Sacrificios es igual a crecimiento

Se maneja la teoría de que el ser exitoso o para poder desarrollarte en lo personal y en lo profesional, necesitas saber o saber hacer muchas cosas. Y sí, puede ser que en algunos casos aplique, pero lo que no nos aclaran es que tenemos que hacer una a la vez. Los todólogos no llegan a ningún lado. Desarrollarse significa sacrificar algo que tendrá una recompensa que es el crecimiento mismo. No esperes o no quieras obtener un grado mayor académico o de conocimiento si no estás dispuesto a dar algo a cambio. No puedes obtener un grado mayor haciendo y sabiendo lo que ya haces o sabes.

Aquí te menciono 5 sacrificios que tienes que hacer, si quieres crecer:

1. Lograr objetivos elevados: ojo, no mencioné objetivos complicados o inalcanzables, sólo dije elevados, difíciles, retadores. Porque si no te pones metas altas, no llegarás a crecer un solo centímetro. Las metas fáciles cualquiera las puede lograr. Tú estás para mayores cosas y mayores retos. Si la vida fuera fácil, cualquier la podría vivir.

2. Trabajar en un proyecto a la vez: NO estoy diciendo que trabajes sólo un proyecto y no te metas con otros por estar de inicio a fin en uno solo, te estoy diciendo que no lo hagas al mismo tiempo. Organiza tus tiempos y podrás dedicarle un espacio determinado a cada uno de ellos. Tú dispones tu horario, puedes ver varios en un día, pero con tiempo limitado. 3. Exponer en público: si algo hay que pasar es la incomodidad de tener que hablar en público. Pero te comparto que mientras más lo hagas, te irás soltando hasta que domines la fórmula de exponer cosas frente a público. Un líder es inconcebible sin tener que estar frente a un grupo hablando o dirigiendo.

4. Platicar con personas distintas de tu círculo primario: siempre será bueno y recomendable el entablar conversaciones con gente que no sean amistades o familia tuya. El conocer cómo piensa o siente la gente ajena a tu círculo primario será enriquecedor para ti y podrás obtener información que no sólo se limita a gente cercana a ti.

5. Ordenar tu vida en general: el orden se tiene que volver una prioridad en tu vida, pues de eso lograrás llevar una vida y agenda organizada y estructurada. Tapar los huecos por necesidad sólo te complicará tu forma de vida y al final siempre dejarás de hacer algo que pudo ser más importante que alguna otra actividad que realizaste. Ordena en base a tu prioridad.

No pretendas crecer y desarrollarte… sin poner algo de tu parte.