Salvando… ando

Uno de los grandes riesgos que corren los empresarios es sobrevivir o no irse a la quiebra durante los primeros dos años de existencia de la empresa. El porcentaje de fracaso del primer año es alrededor del 33% y más del 50% no sobreviven después del segundo año, lo cual nos da un contundente dato duro de nuestra probabilidad de sobrevivir los primeros 2 a 5 años. Sin embargo, considero que hay varios factores que nos pueden ayudar a no estar entre ese grupo de los quebrados. No es sencillo, pero tampoco imposible lograr estabilizarla primero, para después crecerla y desarrollarla.

Aquí te menciono 5 maneras de evitar la quiebra:

1. Disciplina: mientras conserves la disciplina en todo lo que hagas, lograrás mantener a flote la empresa. El orden, la organización, la estructura, los procesos y los procedimientos juegan un papel extremadamente importante en la empresa, difícilmente podrás cumplir metas si no cumples todos y cada uno de los componentes que integran tu operación.

2. Relaciones sanas: tanto las relaciones personales como las profesionales deben acontecer en un entorno sano y un ambiente en el que la gente conozca la importancia del trabajo en equipo y las relaciones humanas. El capital humano es el más importante en una organización, por lo que debemos prestarle especial atención. Sin la gente, nuestra empresa no es nada.

3. Vida sana: contar con una vida sana, incrementará nuestra probabilidad de tener buena salud, y a su vez, poder estar sanos para enfrentar los retos que conlleva la administración de una organización. Una buena alimentación, el ejercicio, actividades de esparcimiento, terapia y un entorno agradable pueden ayudarnos a lograrlo. Para que los demás estén bien, tú tienes que estar bien.

4. Establecer metas: llevar una guía y seguirla, pero sobre todo cumplirla, es parámetro de que navegamos en el rumbo adecuado. Sólo recuerda que tus metas tengan tiempo y medición para poder compararlas y darles seguimiento, y en su caso, rectificar el rumbo de ser necesario para lograrlas de la mejor manera posible.

5. Actitud positiva: sin pecar de optimismo, una actitud positiva siempre traerá buena vibra y energía a la gente que colabora contigo. Puede que no sea una seguridad total el tenerla para cumplirla, pero te garantizo que sin ella, no vas a cumplir absolutamente nada. Siempre será más agradable trabajar en un ambiente con gente de buena actitud, que con gente negativa.

Sigue intentando y verás la diferencia