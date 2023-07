Si queremos tener sanidad mental y mucha salud, pero sobre todo crecer sin distracciones, debemos de huir de ciertas cosas en la vida. Cuando somos jóvenes no lo entendemos, hasta que somos adultos y lo vivimos, (y aun así hay gente que nunca huye), y decidimos que tenemos que tomar rumbos diferentes para poder lograr lo que nosotros anhelamos o simplemente para estar en paz y tranquilidad. La vida está compuesta de episodios desagradables, pero muchos de ellos pudiéramos evitarlos si nos alejáramos inmediatamente de los lugares y personas que nos provocan el estancamiento, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta.

Aquí te menciono 5 cosas de las que tienes que huir o alejarte:

1. De las faltas de respeto: un lugar en donde existen las faltas de respeto, es un lugar podrido que terminará cayéndose en pedazos. No importa si la falta de respeto no fue a ti, simplemente por el hecho de que una persona lo haga con otra delante de ti, ya habla su acción y mata cualquier palabra que quisiera decir después. Nunca faltes al respeto.

2. De la gente que menosprecia: todas las personas que menosprecian a alguien, por la razón que sea, claramente no tienen corazón, sentimientos o vida alguna. También debes alejarte de donde suceda esto, pues si una persona es capaz de hacerlo, en cualquier momento lo hace con cualquiera y a su propia conveniencia. El menosprecio habla más de la persona que lo realiza que la que lo recibe.

3. De los que juegan el papel de víctimas: no hay nada más desgastante que convivir con personas que todo dramatizan y para todo son las víctimas de la situación. Si no te das cuenta a tiempo, te pueden succionar la energía y te quedas empantanado en esa zona. Tienes que poner atención a las señales.

4. De los discursos de odio: la gente que sólo opina con el hígado sobre otras personas no es bien vista, sobre todo cuando todo el tiempo andan haciendo lo mismo con todos. Los discursos de odio y los chismes en sí, generan mucha mala vibra y ciertas incomodidades, sobre todo cuando tú no eres del mismo tipo de persona.

5. De donde tú no quieras estar: vete de los lugares donde no te nazca estar. Si las cosas no fluyen no desperdicies energía y tiempo, y cambia de canal. Deja lo que estás haciendo y sigue tu camino a donde tú quieras. Se nos puede pasar la vida enfrente y estar en un lugar que no nos satisface o no nos hace feliz.

Nada importa más que nuestro bienestar y felicidad personal. De ahí, hacia adelante.