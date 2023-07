Mente abierta… corazón abierto

Si algo hay que tener hoy en día, es la mente abierta. No sólo por el hecho de los cambios drásticos y extremistas en el mundo de hoy, sino también porque es una manera de progresar y desarrollarnos más rápido, para poder movernos y seguir adelante. Y que quede claro que tener la mente abierta no significa que tengas que recibir todo de manera positiva y estar de acuerdo con todo lo que sea cambios, porque si algo nos queda claro, es que no todos los cambios mejoran la situación, en ocasiones, sólo la retrasan, la entorpecen o simplemente la dañan.

Aquí te menciono 5 razones por la que conviene tener la mente abierta:

1. Logras el equilibrio: una persona que puede lidiar con la mente abierta tiende a lograr un equilibro y balance en su vida, tanto profesional como personal. Independientemente de las cosas que aceptes o no, ese balance perfecto que logras en lo mental, espiritual y sentimental, es necesario para sentar bases en tu vida.

2. Aprendizaje: aún en los eventos de tu vida que parecieran negativos, tienes el poder de tomar lo que aporten a tu vida de experiencia, y ya con eso, ganaste, pues el aprendizaje que te deja es extremadamente valioso para ti. Es innegable que una mente abierta aprende cosas mucho más rápido que alguien que se queja de los cambios.

3. Solucionas rápidamente: una mente abierta no pierde tiempo en personas y sucesos que no valen la pena en el desgaste emocional, simplemente aplica la practicidad y cambia la página muy rápido, pues reconoce que los cambios o la toxicidad son inminentes. Siempre está listo para lo que viene, por eso nada que lo intente retrasar o le impida desarrollarse le quitará el tiempo.

4. Nunca miras atrás: si algo valioso tienen, es que no se quedan empantanados en el pasado. Sólo lo recuerdan como algo que les sirvió para ser las personas que son hoy. Jamás se lamentará por algo que decidió en el pasado, pues sin esa decisión, no estaría donde se encuentra hoy. El pasado también les sirve de experiencia y aprendizaje.

5. No te importa lo que digan: estas personas no pierden el tiempo pensando en lo que la gente opinará de ellos, sólo actúan con base a sus creencias. Están mucho más allá de un chisme, de una opinión o de un comentario que los critique, pues ellos están conscientes que, si le prestan atención a eso, no crecen y se quedan estancados. Abre tu mente a los cambios que te hagan ser mejor persona y a los que enriquezcan tu vida de manera significativa.