Excusas… y nada más

Como seres humanos tendemos a poner excusas cuando no logramos algo, e incluso, antes de empezar algo. No por algo somos burla mundial en cuestiones como la de la palabra “ahorita”, pues todo mundo sabe que lo que menos significa en nuestra cultura esa palabra es: inmediatamente o ahora mismo. Y realmente si analizáramos las razones por las que no suceden las cosas, veríamos que muchas de ellas son excusas o pretextos para no hacerlo. Aunque también cabe mencionar que el aspecto negativo juega otro papel importante que nos suma a las excusas antes puestas.

Aquí te comparto las 5 excusas más importantes que existen:

1. No tengo dinero: este es el pretexto ideal para no emprender absolutamente nada. Y la realidad es que, en ocasiones, tenemos tanta riqueza en nuestro entorno y la pudiéramos aprovechar, pero nuestra negatividad no nos ayuda a percatar dicha riqueza. En ocasiones tenemos la facilidad y posibilidad de conseguirla, pero no nos atrevemos.

2. Estoy cansado: este es el sinónimo de la flojera, pero para esta ocasión tomémoslo como algo real. Si sintieras cansancio deberías más que preocuparte, ocuparte por solucionar el ¿por qué te sientes así? Puedes probar mejorar tu alimentación, ir a un nutriólogo, hacerte exámenes médicos, hacer ejercicio, en fin, la lista puede ser tan larga como te ocupes de ti y de resolverlo.

3. No tengo tiempo: probablemente la excusa más conocida y usada mundialmente. Pero si hiciéramos un análisis de nuestro tiempo, seguro encontraríamos que perdemos tanto en cosas que no nos percatamos o que nos percatamos y, aun así, no dimensionamos lo que estos tiempos perdidos nos causan en nuestra vida diaria.

4. Está difícil: esta es de las excusas que normalmente se toman como negativas, pero también pudieran ser por pereza al no querer hacer las cosas. Pero si algo es cierto, es que todo es complicado, mientras haya un cambio involucrado. Por lo que te recomendaría que empieces y cuanto antes, mejor. Así podrás adaptarte más rápido y cuando los demás estén comenzando, ya llevarás ventaja.

5. No lo conozco: esta excusa aplica para muchas razones, conocer una persona, desconocer un tema, falta de conocimiento de un sistema, proceso o procedimiento. Pero lo bueno es que su solución es rápida, pero muy decidida. SI no lo quieres conocer, (lo que sea o a quien sea) retírate y ya… lo quieres conocer, estúdialo, invítalo, experimenta, ensaya, practica, lo que sea necesario para conocerlo.

¡Deja de poner excusas y actúa!